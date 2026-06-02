Ministerstvo dopravy: Africa Smart Mobility Forum otevřelo nové příležitosti pro české firmy

Akce propojila zástupce vlád, investorů, finančních institucí, expertů a firem z Evropy a Afriky. Hlavním cílem bylo představit česká řešení v oblasti chytré mobility, železniční a silniční dopravy, letectví, digitalizace a bezpečnostních technologií a otevřít českým společnostem nové obchodní příležitosti na rychle rostoucích afrických trzích.
„Afrika je kontinentem růstu, dynamiky a příležitostí. Právě zde může Česká republika nabídnout konkrétní přidanou hodnotu: silnou průmyslovou základnu, kvalitní technické know-how a firmy schopné uspět v mezinárodní konkurenci a nabídnout komplexní řešení,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
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