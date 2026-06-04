Nemocnice Vyškov: Konference „Jsme tým“ spojila zdravotníky již počtvrté

04.06.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Téměř 250 zdravotnických pracovníků, odborníků a hostů se sešlo v Drnovicích na čtvrtém ročníku konference „Jsme tým“, kterou uspořádala Nemocnice Vyškov. Letošní ročník měl navíc slavnostní rozměr – stal se součástí oslav 75. výročí založení nemocnice. Propojení odborného programu s připomínkou dlouholeté historie zdravotnického zařízení podtrhlo význam péče, kterou Nemocnice Vyškov poskytuje obyvatelům regionu již tři čtvrtě století.

Nemocnice Vyškov: Konference „Jsme tým“ spojila zdravotníky již počtvrté
Foto: Nemocnice Vyškov
Popisek: Nemocnice Vyškov

Konferenci zahájila náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Vyškov Mgr. Jitka Moravová, MBA. Účastníky dále pozdravili ředitel nemocnice JUDr. Zdeněk Horák, MBA, starostka obce Drnovice JUDr. Zuzana Hermanová a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vyškov Mgr. Dagmar Vlková. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Příjemnou atmosféru hned v úvodu navodilo hudební vystoupení žákyň Základní umělecké školy Vyškov Jolany Mazlové, Elišky Holzerové a Denisy Růžičkové pod vedením klavíristy a zástupce ředitele školy Mgr. Dalimila Ševčíka. Repertoár složený z písní významných autorů byl milým zpestřením odborného programu a sklidil zasloužený potlesk.

Odborná část konference nabídla řadu aktuálních témat z oblasti zdravotnictví i každodenní praxe zdravotnických pracovníků. Primář urgentního příjmu MUDr. Jakub Franek společně s vrchní sestrou Mgr. Radkou Pavlovskou představili zkušenosti s budováním a provozem nového pracoviště urgentního příjmu v přednášce „Radosti i strasti při zavádění nového pracoviště urgentního příjmu“.

Nové trendy v chirurgii přiblížily lékařky chirurgického oddělení MUDr. Martina Gerlová a MUDr. Michaela Pečinková, které představily moderní postupy využívané v každodenní praxi i fungování svého pracoviště.

Velký ohlas zaznamenala také prezentace Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje „Vo co jako de“, kterou připravili vedoucí lékař ZZS Vyškov MUDr. Pavel Buček a Ing. et Bc. Vojta Outlý, DiS. Účastníkům nabídla pohled na formální i neformální aspekty fungování zdravotnické záchranné služby.

Právní problematice se věnoval JUDr. Lukáš Prudil, který ve své přednášce „Omezovací prostředky a dílčí odpovědnosti“ přiblížil správné postupy a odpovědnosti zdravotníků při využívání těchto prostředků v praxi.

Téma spolupráce, které bylo hlavní myšlenkou celé konference, originálním a nápaditým způsobem představily také zástupkyně Centra přirozeného porodu. Porodní asistentky Mgr. Petra Kremličková a Mgr. Veronika Vejmolová spolu se staniční sestrou porodních sálů Bc. Lenkou Pupíkovou v příspěvku „Bez týmové spolupráce by to nešlo“ ukázaly, že kvalitní péče o pacientky stojí především na vzájemné důvěře a spolupráci jednotlivých profesí.

Závěr programu patřil Ing. Jaroslavu Dvořákovi, který hlavní myšlenku konference rozvinul prostřednictvím příkladů z pracovního i osobního života. Jeho vystoupení přineslo nejen inspiraci k zamyšlení, ale také řadu humorných momentů, které publikum ocenilo spontánním smíchem.

Součástí konference byl rovněž doprovodný program, v jehož rámci se představily organizace dlouhodobě spolupracující s Nemocnicí Vyškov na péči o pacienty. Své služby prezentovaly společnosti Sestřička.cz, s.r.o., PAHOP – Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., Charita Vyškov a Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov.

Poděkování patří také všem partnerům, kteří dlouhodobě podporují vzdělávací a odborné aktivity nemocnice a přispívají k rozvoji zdravotní péče v regionu.

Čtvrtý ročník konference opět potvrdil význam odborného vzdělávání, sdílení zkušeností a mezioborové spolupráce. Nemocnice Vyškov tak úspěšně pokračuje v tradici setkávání zdravotnických odborníků a vytváření prostoru pro profesní růst, inspiraci i vzájemné poznávání.

Velké poděkování patří všem přednášejícím, hostům, posluchačům, organizátorům i členům odborného pléna. Právě jejich aktivní účast a nadšení během celého dne nejlépe vystihly hlavní motto konference – „Jsme tým“.

A tím Nemocnice Vyškov bezpochyby je.

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TZ , nemocnice Vyškov

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Válka

Pane Mašku, sám tvrdíte, že jsme čím dál blíž mezinárodnímu konfliktu. Nemyslíte, že je tak na čase dát za pravdu opozici, že je třeba na obranu dávat víc než kdy jindy? Myslím, že díky ANO budeme dávat snad aspoň ty dvě procenta, ale neměli bysme dávat mnohem víc a hlavně nejde jen o peníze, ale i ...

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