Nacher (ANO): Letos bylo předloženo 163 nominací na státní vyznamenání

Tak, já vám děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, já před vámi předstupuji, nebo stojím s tématem Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání s tím, že nejprve vám přečtu usnesení, které schválíme, poté vám řeknu pár statistických údajů a pak jakým způsobem budeme postupovat.
My budeme schvalovat usnesení, kde Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů. A pak tam bude ten seznam těch vyznamenaných.
Dle dohody členů podvýboru - v podvýboru jsou členové všech klubů - platí, že ty nominace, které byly projednány a byly schváleny, tak ty tady máte, to je ten seznam, který máte, včetně těch stručných životopisů. A bylo domluveno, tak jak to bylo i v letech předchozích, že ty nominace, nebo návrhy, které nebyly schváleny, neprošly podvýborem, tak tady je v tom seznamu nemáte, Nicméně ten navrhovatel si je při projednání může individuálně načíst.
Statistika. Letos bylo předloženo 163 nominací na státní vyznamenání, z čehož 8 si nikdo z poslanců neosvojil, takže jsme na počtu 155, a z těch 155 ty 4, které vám teď přečtu, neprošly a poslanci si je mohou individuálně načíst.
Nominace vyřazené hlasováním podvýboru byly: Karel I. u Řádu Bílého lva, Viktor Orbán u řádu Bílého Lva, Mikuláš Minář medaile Za zásluhy a Zdislava Pokorná medaile Za zásluhy. Jinými slovy, v této chvíli se bavíme o počtu 151 návrhů na vyznamenání. Kdybyste to chtěli statisticky, tak letos z toho původního návrhu 163 jich je 15 řád Bílého lva, 14 řád Tomáše Garrigua Masaryka, 16 medaile Za hrdinství a 118 medaile Za zásluhy. Loni a předloni to bylo pro vaši informaci 176 návrhů.
Abyste věděli nějakou i řekněme statistiku a pravděpodobnost, jak s tím se pan prezident popasuje, tak loni z těch 176 návrhů vyznamenal pan prezident 10, to znamená, ze 176 návrhů, které mu poslala Poslanecká sněmovna, nebo projednávala tedy, projednávala Poslanecká sněmovna, tak jich převzal 10.
Pokud jde o další počty z těch 151 návrhů na státní vyznamenání, 37 tvoří občanské návrhy, které jsme si jako poslanci osvojili, 114 jsme jich dali jako poslanci sami, 46 návrhů je in memoriam, 51 návrhů bylo podáno opakovaně. Opakovaně znamená, že ten návrh už byl loni, předloni, ale pan prezident si ty naše návrhy neosvojil.
Dále vznikla na podvýboru dohoda, že budu ta jména číst bez veškerých titulů tak, jak jsou, takže to říkám dopředu, aby to mělo tempo, a že se zkrátí ta doba hlasování na 10 vteřin. To mám pocit, že pan předsedající už vám sdělil.
Tak. Rozdělíme to na ty čtyři kategorie a já bez jakéhokoliv dalšího popisu té osoby vždycky jenom přečtu to jméno a my dáme ten svůj názor, vyjádříme hlasováním. Takže to jako tady říkám dopředu, snažil jsem se to i dneska ráno natrénovat z hlediska výslovnosti. Ne vždycky se mi to podaří u někoho, tak se jako dopředu omlouvám. Je to 151 jmen.
Tak, tolik asi na úvod. Mám pocit, že jsem nic nevynechal jak z hlediska statistiky, tak z hlediska těch jmen. Všechny ty návrhy máte ve svých dokumentech, to jsem vlastně neřekl, sněmovní dokument číslo 1115, kde jsou právě i ty stručné charakteristiky těch osobností, stručné životopisy.
Tolik tedy za mě na úvod, když tak jsem připraven odpovídat na vaše otázky.
Ing. Patrik Nacher
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku