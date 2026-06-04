Umělec se postavil vládě: „Komunista zůstane komunistou“

Kuba Ryba v proslovu, který přednesl na demonstraci koncem května počastoval kolegy v umělecké branži, že nahlas neříkají své názory, protože se bojí ztráty fanoušků. „V poslední době se mi stává, že za mnou chodí kolegové a podporují mě v tom, co dělám, ale sami držej hubu, tak jsem si k tomu něco napsal,“ řekl úvodem Ryba a začal číst svůj připravený text. Kuba ve svém projevu oznámil, že „je čas přestat mlčet.“
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„Člověk něco řekne nahlas - třeba že komunista zůstane komunistou. A to i když si místo rudý hvězdy připne českou vlaječku. Nebo že když někdo huláká moc zprava a druhej moc zleva, tak se nakonec stejně potkaj u jedný putyky a plivou na demokracii úplně stejným směrem. A pak se právě dějou věci. Když totiž proti takovým NIM mluvíte veřejně, začnou vám jedni nadávat za váš názor, protože muzikant má přeci hrát a držet ústa, a druzí vám v tom počínání tleskaj,“ odmítá Ryba názory, že umělci nebo herci by neměli do politiky a veřejného dění mluvit.
Rybovi nejvíce vadí, že kolegové z branže chválí jeho odvahu mluvit veřejně, ale sami tuto odvahu nenašli. „Dějou se ale ještě další věci. Muzikanti, umělci, herci… často lidi, kterých si vážite za jejich práci, vás poplácaj po zádech a polohlasem říkaj: ´Ty vole, Kubo, dobře jim to dáváš.´ A pak se nakloněj blíž, skoro jak kdyby prodávali pašovaný máslo: ´Já to vidím úplně stejně… ale já bych to veřejně říct nemoh.´ A já už na to začínám být nějakej alergickej,“ vzkázal frontman kapely Rybičky 48.
Ryby nechápe, že tito lidé nejsou zbabělí, když zpívají před deseti tisíci lidmi, když vystupují na pódiu, nebo dokonce když rozbijí hotelový pokoj. „Ale jakmile mají nahlas říct, že nechtějí žít v zemi, kde jeden strejda vlastní pravdu, televizi i půlku strachu lidí, tak najednou šeptaj jak ministranti,“ nechápe Ryba.
Jeho kritika očividně míří na vládní strany a konkrétně premiéra Andreje Babiše, jehož populismus se ve vzorcích opakuje i v jiných zemích. „A přitom my už to všude kolem sebe vidíme. Slovensko, Maďarsko, Amerika… pořád ten samej cirkus. Najde se chlapík, co vám slíbí, že složitej svět vysvětlí jednou větou. K tomu přidá pár nepřátel, kýbl hnoje na všechny okolo a tváří se, že demokracie je jenom zdržování práce..A lidi mu to žerou, protože jednoduchý odpovědi chutnaj nejvíc. Asi jako párek na nádraží. Taky víte, že v tom není maso, ale stejně si ho dáte,“ prohlásil Ryba.
Mlčení umělců a snaha udržet si fanoušky a nepřijít o image je podle něj cestou do pekla. „Mě jen fascinuje jedna věc. Kolik umělců má úplně jasný názor - doma u vína, v šatně, po koncertě - ale venku dělaj, že jsou politicky asi tak výrazný jako vanilkovej pudink. Prý aby nepřišli o fanoušky. No a co? Fanoušek přece není domácí zvíře, kterýmu musíte pořád sypat stejný granule. Když vás má rád jen do chvíle, než zjistí, co si myslíte, tak vás vlastně vůbec rád neměl. Měl rád jen obrázek, kterej si o vás namaloval,“ vzkázal Ryba všem umělcům i jejich fanouškům, kteří kvůli politickému názoru své dřívější herecké nebo pěvecké modly opouští.
Jenže když budou všichni lidé mlčet, odnese to podle Ryby právě česká demokracie. „A už je fakt čas přestat mlčet. Protože demokracie se nerozpadá jen křikem bláznů. Ona se rozpadá i tichem slušnejch lidí, který si šeptem pochvalujou odvahu těch druhejch. Takže pokud chcete v budoucnu tajtrlíkovat na vipce Klempovi, Turkovi, Macinkovi a Babišojc jako Helenka, Míša nebo Kája za minulýho režimu, tak mlčením na to jdete správně,“ dodal Ryba s odkazem na předrevoluční oblíbené zpěváky, kteří se snažili vycházet s totalitním režimem, aby mohli koncertovat.
„Tohle jsem adresoval kolegům, ale platí to úplně pro každýho. Na úřadech, v cukrárně, kavárně, kdekoliv. Teď musíme mluvit, jinak dalších x let mluvit nebudeme moct,“ dodal směrem ke všem občanům.
Hudebník Kuba Ryba o tom, proč někteří jeho kolegové z branže raději jen šeptají. ?? pic.twitter.com/VOdXMqQtHs— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) June 4, 2026
Mnohé v jeho řeči zaujal malý detail, kdy Ryba nechtěně zamířil do „svého“ politického tábora. „Rozumím. Komunista zůstane komunistou,“ reagovali lidé, že Ryba touto větou omylem pálil třeba i do prezidenta Petra Pavla.
Rozumím. Komunista zůstane komunistou. pic.twitter.com/gt0jJA3sVL— Jářkn (@JarknCZ) June 4, 2026
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