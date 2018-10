Česká centra: CZECH100 - festival filmu, umění, divadla a designu

Od konce října do začátku prosince bude možné vidět unikátní filmové projekce, výstavy a představení například v proslulém Barbicanu, londýnském Design Museum, v kině na Regent Street nebo v Tate Britain, stejně jako ve vlastních galerijních prostorách Českého centra - v galerii Vitrínka. Do Londýna v rámci festivalu přijede mimo jiné Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Ivana Chýlková, Liběna Rochová a řada dalších uznávaných osobností.

V HLAVNÍ ROLI: PŘEDNÍ ČESKÉ OSOBNOSTI

České centrum Londýn postavilo svůj festivalový program převážně na osobnostech, které českou kulturu posledních sto let utvářely, a to ať už jde o jména známá nebo ta méně známá, která centrum pomáhá v Británii a ve světě zviditelnit. Všechny tyto osobnosti české scény zanechaly v kultuře svou osobitou stopu. Festival je výsledkem mnoha akcí, projektů a partnerství s řadou britských organizací. Vše začíná v londýnském Barbicanu gala projekcí němého filmu Svatý Václav, který se stal milníkem české kinematografie. Film Jana S. Kolára z roku 1929, jež byl ve své době nejdražším snímkem v české historii, vypráví legendu o svatém Václavovi. Filmové scény byly megalomanské i ve srovnání s tehdejšími evropskými či americkými filmy. Záběry středověkých bitev zahrnovaly až pět tisíc herců a komparzistů.

Díky iniciativě Českého centra Londýn uvede britskou premiéru tohoto pozoruhodného díla proslulé umělecké centrum Barbican. Londýnská projekce bude navíc doprovázena živou hudbou pražského souboru Cappella Mariana, který se specializuje na středověkou polyfonii, a který pro tuto příležitost připravil doprovodnou hudbu vycházející ze středověkých chorálů.

Na programu je také večer v London Design Museum, věnovaný architektu Janu Kaplickému s názvem Visions of the Future, který České centrum pořádá ve spolupráci s nadačním fondem Kaplicky Centre. Diskuzi zaměřenou nejen na Kaplického neo-futuristické a často radikální vize, ale také na jeho historický odkaz, povede ředitel London Design Museum a blízký přítel Jana Kaplického Deyan Sudić spolu s legendou britské současné architektury Richardem Rogersem a historičkou architektury Irenou Murray. Přednáška je součástí výstavy Home Futures, kde jsou zastoupeny Kaplického koláže a kresby, a která potrvá do 24. března 2019.

„CZECH100 je jednoznačně oslavou české kultury a umělců, kteří nastolují nové trendy a nejsou jen následovníky; umělců, kteří mají kuráž a nejsou jen apoštoly minulosti; umělců, kteří jsou Evropany, stejně jako Čechy a Slováky," říká Tereza Porybná, ředitelka Českého centra Londýn.

MÓDA A DESIGN

Světově známá česká návrhářka Liběna Rochová přiváží v rámci festivalu CZECH100 do Londýna studenty pražské UMPRUM, kteří během jedinečné módní přehlídky Power of Identity: Memory of Fashion Message II představí své kolekce inspirované právě stým výročím nezávislého Československa. Modely se hned následující den přesunou do galerie Vitrínka Českého centra, kde budou k vidění na výstavě From Prague with Love: Young Czech Fashion až do začátku ledna.

BRITSKÁ PREMIÉRA ŠAŠKA A SYNA

Chybět nebude ani herec Bolek Polívka, který v rámci festivalu CZECH100 odehraje britskou premiéru představení Šašek a syn v prostorách Shaw Theatre v centru Londýna. Hra navazuje na slavné představení Šašek a královna, ve kterém si Polívka zahrál se svou tehdejší ženou Chantalle Poulain. Tentokrát ve své nejslavnější komediální roli na pódiu vůbec poprvé se synem Vladimírem, kterému se bude snažit symbolicky předat svůj plášť.

UMĚLECKÁ TVORBA NAPŘÍČ GENERACEMI

Anna Hulačová, jejíž tvorba byla představena londýnskému publiku již loni v rámci Frieze Art Fair, a která vystavovala například i v pařížské galerii Fondation Louis Vuitton, se letos do Londýna vrací se svou první sólovou výstavou v metropoli na Temži - Graceful Ride - ve které v galerii Kunstraum představí své nové objekty. Čerstvá laureátka stříbrné medaile Jana Masaryka, dokumentární fotografka Markéta Luskačová, která dlouhodobě žije a pracuje v Londýně, pak bude vystavovat část svého díla v Tate Britain v rámci projektu Spotlights. K vidění bude ale také české sklo. Výstavu BoysPlayNice for Rückl, která kombinuje fotografie a skleněné předměty, uvede v Londýně cenami ověnčené fotografické studio BoysPlayNice. Design skla vytvořil Rony Plesl pro českou sklárnu Rückl.

TAK TROCHU TRADICE

Nedílnou součástí festivalu CZECH100 je samozřejmě také už tradiční filmový festival Made in Prague. Na programu v kině Regent Street Cinema, kde poprvé v Británii promítali bratři Lumiérové, je například film Po strništi bos, který přijedou osobně uvést Zdeněk Svěrák a Jan Svěrák. K vidění bude mezi tím nejlepším, co český film v současnosti nabízí, například i britská premiéra filmu Martina Šulíka Tlumočník nebo Hmyz Jana Švankmajera. Komedii Tomáše Pavlíčka Chata na prodej, o rodině, která tráví poslední noc ve své víkendové chalupě, a která je připomínkou raných filmů Miloše Formana a Homolkovské trilogie Jaroslava Papouška, přijede osobně uvést herečka Ivana Chýlková.

Česká centra v rámci oslav výročí 2018

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo, CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10 projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí. Více ZDE

autor: Tisková zpráva