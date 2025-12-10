Jakob srovnal Turka s Hitlerem. Nacher měl chuť opustit studio

Povolební vyjednávání provázely debaty, zda by měl čestný prezident Motoristů Filip Turek získat ve vládě ANO, SPD a Motoristé sobě ministerský post. Jeho podporovatelé zdůrazňují, že byl zvolen v demokratických volbách, a proto má podle nich právo takovou funkci zastávat. Odvolávají se na legitimitu voleb a tvrdí, že výsledek má být v politice respektován.
Poslanec Jan Jakob v debatě na CNN Prima NEWS nejprve zdůraznil, že v demokratickém systému je klíčové respektovat výsledky voleb: „Takže naše vláda pokojně předá vládě nastupující všechna ministerstva.“
Poté však upozornil, že samotný volební výsledek ještě neznamená, že má každý automaticky nárok řídit jakýkoli resort. „Ale když někteří budoucí ministři nejsou schopni dodržovat pravidla hry slušné společnosti nebo pravidla morálky, tak není divu, že se proti nim protestuje,“ řekl v reakci na protesty vůči Motoristům.
Následně Jakob odmítl argument poslance Patrika Nachera, který se v debatě opíral o legitimitu výsledků voleb a pokračoval ostrým přirovnáním: „A tam potom pro mě není argumentem to, že pan Turek dvakrát prošel úspěšně volbami. To v 30. letech Adolf Hitler byl také zvolen v demokratických volbách,“ řekl Jakob s tím, že cituje historická fakta.
V debatě se do reakce začal hlásit Patrik Nacher, který nesouhlasil s předchozími výroky, což dával najevo i viditelnou gestikulací. Jan Jakob však ještě pokračoval a dodal: „Když lidé jako pan Turek se chovají tak, že porušují pravidla, dávají velvyslancům nábojnice a podobně, to je podle mě opravdu diskriminační.“
Moderátorka se poté snažila předat slovo dalšímu hostovi, ale Jakob reagoval s tím, že prostor musí být rozdělen férově. Poznamenal: „Já si ten čas pak přeměřím, tak jako Patrik Nacher si to měří,“ upozornil.
Na jeho slova následně reagoval Patrik Nacher: „Já se omlouvám, ale já mám pocit, že opozice, ještě ani ta vláda nevznikla a už přitvrzuje.“ Kriticky se vymezil vůči přirovnání, které před chvílí zaznělo od Jana Jakoba. „Připodobňovat Turka k Adolfu Hitlerovi, který stojí za desítkami milionů obětí v Evropě, mi přijde přes čáru,“ vyčetl Jakobovi.
Ing. Patrik Nacher
Jakob se proti výtkám bránil a odmítl, že by šlo o přímé připodobnění Turka k Adolfu Hitlerovi: „Vy jste tady obhajoval pana Turka, že prošel volbami, a já pouze konstatuji, že i Adolf Hitler také prošel demokratickými volbami.“ Dodal, že pro něj samotný fakt volební legitimity není dostatečným argumentem k tomu, aby měl Filip Turek automaticky nárok stát se ministrem.
Nacher se ohradil, že takové výroky by ve vysílání vůbec neměly zaznívat. Podle něj je nepřijatelné připodobňovat jakéhokoliv současného politika k Adolfu Hitlerovi. Jakob na to zopakoval, že nešlo o srovnání Turka s Hitlerem, ale o historický fakt. „Za mě je tohle přes čáru,“ řekl poslanec ANO.
Patrik Nacher následně odmítl v debatě pokračovat, pokud mají podobná přirovnání zaznívat dál: „Já v téhle debatě nebudu pokračovat, jestli tu někdo bude připodobňovat současného politika k někomu, kdo má na svědomí desítky milionů mrtvých. To se na mě nezlobte. Prostě jsou některé hranice. Buď tohle odmítneme, nebo nepokračujeme v debatě,“ dodal, že to myslí naprosto vážně. Moderátorka nakonec posunula diskusi k jinému tématu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská