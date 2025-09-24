Česká pošta: Distribuce hlasovacích lístků v České Lípě

24.09.2025 16:08 | Tisková zpráva

Česká pošta v úterý 23. září při roznášce hlasovacích lístků v České Lípě distribuovala obálky, z nichž část obsahovala lístky, určené pro Ústecký kraj.

Česká pošta: Distribuce hlasovacích lístků v České Lípě
Foto: Archiv
Popisek: Česká pošta

Chyba nastala při kompletování jednotlivých sad hlasovacích lístků a obálek. Šlo o individuální pochybení jednotlivce v provozu, nikoli o systémovou chybu. Jedná se o ojedinělý případ v poštovní kompletaci hlasovacích lístků. Za toto pochybení se obyvatelům a vedení České Lípy omlouváme.

Ihned po zjištění pochybení jsme začali intenzivně řešit náhradní distribuci místně správných hlasovacích lístků, aby je občané do svých schránek obdrželi v zákonné lhůtě tří dnů před konáním voleb. Na včerejší pochůzku bylo vypraveno 2400 obálek s hlasovacími lístky, z nichž více než 200 obsahovaly lístky pro Ústecký kraj.

Psali jsme:

Česká pošta: Vylepšené datovky
Česká pošta: Volební leták není reklamou
Česká pošta: Operní pěvkyně Soňa Červená na poštovní známce
Česká pošta nově nabízí Komplexní výpis

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česká pošta , volby , TZ

autor: Tisková zpráva

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Média

Podle vás by politici měli zasahovat do nezávislosti (i když ta je někdy sporná) médií a novinářů? Nebo co myslíte tím vaším prohlášením, že chcete zahájit léčbu nemocného novinářského stavu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cesta k lepší postavě vede do ložniceCesta k lepší postavě vede do ložnice Žaludy jsou velice prospěšnou superpotravinouŽaludy jsou velice prospěšnou superpotravinou

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká pošta: Distribuce hlasovacích lístků v České Lípě

16:08 Česká pošta: Distribuce hlasovacích lístků v České Lípě

Česká pošta v úterý 23. září při roznášce hlasovacích lístků v České Lípě distribuovala obálky, z ni…