Česká pošta: Distribuce hlasovacích lístků v České Lípě

Chyba nastala při kompletování jednotlivých sad hlasovacích lístků a obálek. Šlo o individuální pochybení jednotlivce v provozu, nikoli o systémovou chybu. Jedná se o ojedinělý případ v poštovní kompletaci hlasovacích lístků. Za toto pochybení se obyvatelům a vedení České Lípy omlouváme.
Ihned po zjištění pochybení jsme začali intenzivně řešit náhradní distribuci místně správných hlasovacích lístků, aby je občané do svých schránek obdrželi v zákonné lhůtě tří dnů před konáním voleb. Na včerejší pochůzku bylo vypraveno 2400 obálek s hlasovacími lístky, z nichž více než 200 obsahovaly lístky pro Ústecký kraj.
autor: Tisková zpráva