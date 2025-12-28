Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Rusko dnes ukázalo, jak reaguje na mírová jednání mezi Ukrajinou a Spojenými státy o ukončení ruské války proti Ukrajině,“ řekl Zelenskyj novinářům. Ukrajinského prezidenta citovala např. agentura Reuters.
Státní provozovatel rozvodné sítě Ukrenergo uvedl, že energetická zařízení po celé Ukrajině byla zasažena a v hlavním městě dochází k nouzovým výpadkům proudu. DTEK, největší ukrajinská soukromá energetická společnost, uvedla, že útok nechal více než milion domácností v Kyjevě a okolí bez proudu. Vicepremiér Oleksij Kuleba sdělil, že více než 40 % obytných budov v Kyjevě zůstalo bez vytápění, přestože teploty se v sobotu pohybovaly kolem nuly.
Cestou na setkání s Trumpem na Floridě se Zelenskyj zastavil v kanadském Halifaxu, aby se setkal s premiérem Markem Carneym. Ten oznámil, že Kanada pomůže Ukrajině a poskytne jí další 2,5 miliardy kanadských dolarů, což je v přepočtu něco přes 37,6 miliardy korun.
Zelenskyj však také upozornil, že hlavní karty drží v ruce Donald Trump. Konstatoval, že podoba amerických bezpečnostních záruk je klíčová a ty budou záviset na Trumpovi a na tom, „co je připraven dát, kdy to bude připraven dát a na jak dlouho to bude připraven dát“.
Serveru Axios před pár dny Zelenskyj řekl, že USA nabídly 15letou dohodu o bezpečnostních zárukách s možností jejího prodloužení, ale Kyjev chce delší dohodu s právně závaznými ustanoveními, která by Ukrajinu chránila před další ruskou agresí.
Trump serveru Politico sdělil, že podle jeho názoru chystaná schůzka na Floridě proběhne dobře, ale dopředu dal Zelenskému najevo, že dokud on jako prezident USA něco neschválí, ukrajinský prezident nemá v ruce takřka nic.
Klíčovou otázkou je, co bude s tou částí Donbasu, kterou Rusko ještě neovládá. Jedná se především o silně opevněnou oblast měst Slavjansk a Kramatorsk, kterých se Ukrajinci odmítají vzdát bez boje. Zelenskyj v rozhovoru pro server Axios také naznačil, že se může Ukrajinců v referendu zeptat, zda by souhlasili s tímto ruským požadavkem. Po ruské straně však chce, aby na 60 dní nastolila příměří, protože takové hlasování nelze připravit za pár hodin.
Zdá se, že pro ukrajinskou stranu ztráta Siversku představuje velký problém. Brigádní generál Dmytro Bratiško prý trval na tom, aby se nad Siverskem znovu objevila ukrajinská vlajka. Takřka za jakoukoli cenu. „Vlajka byla pomocí na dálku řízeného vozidla, kterých je nedostatek, doručena operátorům dronů z 54. brigády, kteří ji poté dronem dopravili k budově vlakového nádraží v Siversku ve snaze zinscenovat ‚vztyčení vlajky‘ a uspokojit velitele,“ napsal server.
Podle zdrojů serveru Ukrajinská pravda ruské síly dobyly Siversk využitím husté mlhy, která v listopadu a prosinci 2025 pokrývala Doněckou oblast. 54. brigáda nestíhala eliminovat přicházející ruské jednotky v počtu, ve kterém do města vstupovaly. Například 10 z 15 ruských vojáků bylo zabito, ale zbývajících 5 se vkradlo do města a vytvořilo zde opěrný bod pro další přicházející okupanty.
