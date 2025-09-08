Česká pošta: Operní pěvkyně Soňa Červená na poštovní známce

Námětem známky je portrét operní pěvkyně Soni Červené a červená růže. Hereččin portrét je z období návratu z emigrace do Prahy po roce 1989. Růže připomíná celoživotní roli Carmen, kterou zpívala mimo jiné na všech předních světových operních scénách více než sto padesátkrát.
Soňa Červená, dcera známého kabaretiéra Jiřího Červeného, zahájila pěveckou dráhu rolí Káči z Divotvorného hrnce v Osvobozeném divadle J. Voskovce a J. Wericha v Praze. Do prvního operního angažmá nastoupila v Brněnské opeře. Po emigraci z Berlína na Západ v roce 1958 prošla všemi slavnými operními domy Evropy i Ameriky, kde mimo jiné uváděla ve známost dílo Leoše Janáčka.
Autorkou známky je Eva Hašková. Hodnota ceniny je 31 korun a vychází v nákladu 200 tisíc kusů. K dostání bude na e-shopu České pošty a na vybraných pobočkách.
autor: Tisková zpráva