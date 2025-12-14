Štěpán Kozub si zahrál na romskou věštkyni. Teď má na krku neziskovku

„Kde končí humor a začíná anticikanismus?“ ptá se nezisková organizace ROMEA, která sdružuje romské i neromské občany. Jejím primárním cílem je podpora boje proti rasismu.
Herec a komik Štěpán Kozub začátkem prosince na svých sociálních sítích začal sdílet videa, kde pózuje jako romská věštkyně Kassandra a zve na své představení v Ostravar aréně.
Pro stylizaci do role Kassandry Kozub podstupuje 2,5 hodiny v maskérně a kromě líčení a nasazení paruky si nechává nalepit i umělé řasy a volí make-up tmavšího odstínu, než je jeho barva pleti.
V reakci na Kozubova videa zve ROMEA k debatě o hranicích humoru. Podle komentáře Petra Bandy totiž nejde o nevinnou nadsázku, ale o příklad tzv. brownface. Praxe, kdy si příslušník většiny bere identitu menšiny jako kostým pro pobavení většinového publika. Banda vysvětluje, že tato praxe historicky například v Americe sloužila k zesměšňování a normalizaci rasistických představ, nikoliv k jejich kritice.
„Publikum se nesměje samo sobě a svým postojům. Směje se obrazu Romů, který odpovídá jejich očekávání. Humor se tak nestává nástrojem zpochybnění, ale prostředkem, jak si znovu potvrdit, že ‚takoví Romové prostě jsou‘,“ kritizuje Banda humor komika Kozuba.
Zároveň Banda připomíná, že Kozub měl již v minulosti čelit kritice za vtipy, které měly bagatelizovat romský holokaust. Nejde proto podle něj o ojedinělý Kozubův exces, ale o dlouhodobý problém tolerance tzv. anticikanismu v české společnosti.
Lidé na sociálních sítích pod příspěvkem organizace ROMEA převážně Kozuba a jeho ztvárnění věštkyně Kassandry obhajují. Kozub si podle nich dělá srandu ze všech, a to bez rozdílu. Odmítají tak, že by mělo jít o rasismus.
„Však on si dělá legraci úplně z každého bez ohledu na barvu, postižení či pohlaví. Vidíte v tom něco, co chcete, a snažíte se to překroutit,“ napsal v komentářích na Facebooku uživatel Matty.
„Kozub je komik a herec. Kozub není rasista. Tečka,“ shrnul svůj názor uživatel Robert.
Jiní uživatelé sociální sítě jsou zase toho názoru, že lidé, kterým vadí humor, mu zkrátka nerozumějí.
„Jen upozorním, že existuje studie, která potvrzuje, že lidé, kteří nechápou černý humor, by mohli být obecně méně inteligentní než ti, kteří ho chápou,“ napsal uživatel Albert.
„Jestli vám nějaký humor přijde „za hranou“ nebo něco, tak to bude spíš problém ve vás, ne ve Štěpánovi. Tak se hoďte do klidu,“ doporučila uživatelka Kačka.
Že by Kozubův humor měl být rasistický, si tak vcelku uživatelé pod příspěvkem organizace ROMEA nepřipouštějí.
autor: Alena Kratochvílová