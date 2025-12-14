Pavel chce moralizovat Turka? Ševčík vytáhl fakta

V politické debatě v druhé části Partie Terezie Tománkové vystoupili poslanec, místopředseda hnutí ANO a předseda zahraničního výboru Radek Vondráček, poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD), poslanec, místopředseda klubu Pirátů a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a poslanec, první místopředseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
„Na čem bude záviset to, že vláda vydrží čtyři roky?“ zeptala se v úvodu Tománková.
„Na stabilitě vládní koalice. Doufám, že to budeme dělat jinak než předchozí vládní koalice, která šla skandál neskandál. Co slíbíme, to splníme. Tahle vláda čtyři roky vydrží. Česká republika si to zaslouží. Jsem zastáncem stability v politickém prostředí,“ řekl Vondráček.
Tománková zmínila, že seznam ministrů, kteří mají být v pondělí jmenováni, neobsahuje jméno kandidáta Motoristů Filipa Turka, k němuž má prezident výhrady. „Stojí za ním Andrej Babiš? Hnutí ANO ho chce, nebo nechce?“ zeptala se moderátorka.
„Vyplývá to ze situace. V této chvíli není Turek ani schopen sejít se s panem prezidentem, má to objektivní příčiny – zdravotní. Umožnil se tím rychlý vznik vlády, na to všichni čekáme. Čeká na to i odcházející vláda, protože nechce přepracovávat rozpočet,“ uvedl Vondráček.
„Na tom seznamu mohl být a nic by to nezměnilo,“ nadhodila Tománková.
„Mohl, ale vyřešilo se to tímto způsobem. Teď to necháváme na Motoristech a na Filipu Turkovi. Naše koaliční domluvy platí,“ sdělil místopředseda ANO.
Kdo volil Motoristy, volil Turka
Chápe prý postoj Motoristů. „Turek byl jejich hlavní tvář ve volbách. Měl ze všech nejvíc preferenčních hlasů. Lidé, kteří volili Motoristy, volili Turka. Je logické, že chtějí, aby byl ve vládě. Bavíme se o tom, kam sahá volný prostor pro prezidenta a kam už ne. Upřednostňuji řešení dohodou,“ zdůraznil Vondráček.
„Já jsem rád, že na tom seznamu není,“ mínil Pospíšil. Důvody, proč Turek nemá být ministrem, byly podle něj mnohokrát řečeny. Je otázka, kde je míra dohody.
„Já jako opoziční poslanec nevím, proč tam není, jestli je to rozhodnutí prezidenta. Vzniká tu prostor pro další politická jednání. Uvidíme, jestli Turek nakonec bude navrhnut. Uvidíme, jak se případně zachová prezident. Uvidíme, zda to skončí až u Ústavního soudu, nebo zda se aktéři vytváření vlády dohodnou. Taky preferuji dohodu, je to pro zemi dobré. Pokud bychom čekali týdny na rozhodnutí Ústavního soudu, tak bychom možná měli konečně vyloženo, jaká je moc prezidenta při jmenování nebo odmítání kandidátů na ministra, ale není dobře, když resort životního prostředí nebude mít týdny ministra, žádnou hlavu,“ soudí první místopředseda TOP 09 a bývalý ministr spravedlnosti.
Jiří Pospíšil, DiS.
Turka se naopak zastal Ševčík. „Je směšné moralizovat ze strany prezidenta, který schvaloval okupaci v roce 1968, který byl vycvičen profesionálně, aby dělal agenta KGB. Moralizuje člověka, který za rok v Evropském parlamentu odvedl daleko víc práce než jeho předchůdci. Turek byl pozván na inauguraci prezidenta USA. Byl tam pozván náš prezident, který se vyjádřil o prezidentovi USA tak, jak se vyjádřil? Turek vedl asi osm zahraničních delegací v rámci Evropského parlamentu. Byl ve vedení třetí největší frakce. Dostal pochvalu od izraelského ministra zahraničních věcí. To jsou fakta,“ řekl Ševčík.
Geniální řešení, které ale není možné
A navrhl řešení, které označil za geniální. „Turek bude jmenován prvním náměstkem ministra zahraničí a bude pověřen řízením,“ předestřel poslanec.
„To je neslučitelnost funkcí,“ oponoval mu Vondráček.
„Velmi neortodoxní řešení, které není v souladu se zákonem,“ reagovala Tománková.
Bývalý šéf Pirátů Bartoš připomněl, že v končící vládě, jejímž byl členem, v minulosti podobná situace nastala, ale s velkými odlišnostmi. Když vláda Petra Fialy začínala, do funkce nebyl hned uveden nominant KDU-ČSL na Ministerstvo zemědělství Zdeněk Nekula. Důvodem bylo jeho onemocnění covidem. Po vyléčení byl Nekula bez problémů dodatečně jmenován.
Bartoš také vyjádřil názor, že ani Babiš Turkovi moc nevěří. „Dokonce si vyžádal zdravotní dokumentaci, nějaké snímky. Řekl, že na Hrad měl jet třeba na vozíku,“ sdělil exministr.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská