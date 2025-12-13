Senátor Hraba: Opuštění tradičního voliče a programu se nevyplácí

Sociální demokracie si vybrala svoji cestu. Ne dnes, ale už před lety, kdy opustila svého tradičního voliče a ze strany mířící na lidi pracující se obrátila na voliče pracující maximálně tak v progresivních neziskovkách.
To je volba legitimní, ale vždy zákonitě směřující pod 5 procent.
Proto je de facto jedno, koho si dnes zvolila do čela.
Nicméně její osud by měl být varováním pro všechny - jak se říká - „tradiční“ (i když přesněji bych je nazval jako dlouholeté) strany, že místo na vrcholu není automatické, opuštění tradičního voliče a programu se nevyplácí a hlavně: snaha přeměnit svůj elektorát a postavit své jádro na hlasech z „kavárny“, která je už tak politickou nabídkou přesaturovaná, je cesta do politických pekel...
autor: PV