Vězeňská služba: Drony nacházejí uplatnění při ostraze věznic

Akce se uskutečnila v rámci projektu Pokročilý provoz dronů v ochranných pásmech kritické infrastruktury v podmínkách vznikajícího U-space (SecuDrone), jehož je Vězeňská služba České republiky partnerskou organizací. Projekt je zároveň součástí naplňování Koncepce českého vězeňství do roku 2035, která klade důraz na modernizaci vězeňství a implementaci nových technologií do oblasti bezpečnosti.
Ukázky se zúčastnili odborní pracovníci vězeňské služby, včetně náměstka generálního ředitele brig. gen. Pavla Kotraby, a zástupci Hasičského záchranného sboru České republiky a dalších státních institucí. Úvodní seminář představil projekt SecuDrone a význam detailního 3D modelování areálu pro plánování letových úloh a bezpečný provoz dronů. Jedním z diskutovaných témat byla také možnost centralizovaného řízení dronového provozu. Moderní technologie umožňují vzdálenou obsluhu dronů z jednoho dispečinku napříč více objekty, což snižuje potřebu mít v každé věznici vlastního certifikovaného pilota.
Praktická ukázka zahrnovala scénář ochrany perimetru, při kterém dron Matrice 4TD monitoroval pohyb osob a vozidel na vymezené trase a přenášel obraz v reálném čase. Součástí byla i simulace zásahového scénáře — dron autonomně sledoval figuranta pohybujícího se v areálu věznice a následně byla předvedena také možnost plně manuálního řízení ze vzdáleného pracoviště. Testování se odehrávalo za příznivého počasí a bylo zakončeno odbornou diskusí. Poděkování patří zaměstnancům Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, zejména oddělení koncepcí a inovací, a vedení Věznice Pardubice za zajištění průběhu celé akce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva