ÚOHS povolil fúzi v oblasti pražského realitního developmentu
14.12.2025 16:14 | Tisková zpráva
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku mají společnosti PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED a MAT Corporation a.s. získat možnost společně kontrolovat společnosti BP Budějovická, s.r.o., BP Olbrachtova, s.r.o., a BP Poláčkova, s.r.o. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor (kancelářských prostor, prodejních ploch, parkovacích stání a dalších) na území hlavního města Prahy.
Společnost PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED náleží do podnikatelské skupiny Penta Investments Group Limited a působí v oblasti realitního developmentu, zdravotnictví, bankovních služeb, médií a dalších odvětví v České republice i zahraničí.
Společnost MAT stojí v čele podnikatelské skupiny, která se zaměřuje na pronájem a správu nemovitostí, v Praze provozuje například centrum DBK.
Společnosti BP Budějovická, BP Olbrachtova a BP Poláčkova vlastní a spravují kancelářské budovy v Praze 4.
Úřad posoudil transakci ve zjednodušeném řízení a dospěl k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné.
