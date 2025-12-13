Minulý rok to byl průšvih. ČT chystá novou vánoční pohádku

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Mnozí z diváků, kteří pohádku viděli, nešetřili kritikou.
„No, sežral jsem u toho řízky a nepozvracel se, tak to je pozitivum. Na takovýhle filmy pro generaci Z a Alpha jsem asi už moc starej boomer. Jako odpady dávám fakt málokdy. Chtěl bych věřit, že tady je to z důvodu toho, že jsem starej mileniál a tyhle moderní věci pro moderní obecenstvo prostě nechápu,“ napsal jeden z diváků, kteří se vyjádřili na serveru ČSFD.
Další diváci nešli daleko k použití vulgárních slov a zpochybňují smysluplnost televize veřejné služby: „Hrozná sračka,“ nebral si servítky s hodnocením pohádky pod ukázkou České televize přispěvatel do diskuse. „Sračka,“ souhlasil jiný komentář. „To je hrozná sračka. Za chvilku vás zrušíme,“ shodovali se lidé v komentářích.
?????? hrozna sračka pic.twitter.com/dHKE8UHdZY— Jářkn (@JarknCZ) December 24, 2024
Ponese název Záhada strašidelného zámku. Scenárista Tomáš Sirovátka touto pohádkou chce prý lidem mimo jiné připomenout, „že my lidi obecně rádi věříme lžím, ale pravdu, kterou máme přímo před sebou, nevidíme“. Půjde o česko-slovenskou pohádku, která by se záhy měla vysílat i na Slovensku.
„Myslím, že velmi zdařilé je herecké obsazení pohádky, ať už jde o ústřední dvojici v podání Sofie Anny Švehlíkové a Oskara Hese, ministra Jiřího Mádla a generála Pavla Kříže, nebo o princezninu vychovatelku, kterou hraje Jana Plodková. Nejzajímavější na pohádce je pak podle mého názoru prolínání kouzelného a reálného světa. Protože, jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se další kouzelná bytost narodí,“ řekla k pohádce kreativní producentka Barbara Johnsonová.
Štědrovečerní pohádka z roku 2023 Klíč svatého Petra v očích diváků nedopadla tak tragicky jako absolutní propadák Tři princezny – tak lze doufat, že letos na Štědrý den se ČT pokusí složit reparát a že diváky potěší.
autor: Miloš Polák