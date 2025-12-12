České dráhy: V neděli startuje nový jízdní řád

V jízdním řádu 2026 vypraví České dráhy celkem 8 723 různých vlaků. Denně to bude v průměru 6 552 spojů. Během jízdního řádu ujedou tyto vlaky skoro 119 milionů kilometrů, což je každý den zhruba 327 000 km. To je, jako by každý den vlaky Českých drah objely naší Zemi osmkrát po rovníku.
„České dráhy i v nadcházejícím roce potvrzují pozici nejvýznamnějšího a nejmodernějšího českého železničního dopravce. Dále omladíme náš vozový park a nabídneme cestujícím, kteří se rozhodnou jet s námi, ještě lepší služby. Osmdesát pět procent námi vypravovaných spojů bude bezbariérových, o stovky se zvýší počty spojů s palubním Wi-Fi internetem, zásuvkami na palubě, vyšší bude také počet dálkových vlaků s jídelními vozy,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a pokračuje: „Počínaje nedělí rozjíždíme i dvě nové linky do zahraničí. Z Prahy nově dojedete přímo bez přestupu až na jih Rakouska do Klagenfurtu a Villachu, novinkou je i přímé noční spojení do polského Přemyšlu na hranicích s Ukrajinou. Více spojů pak vypravíme i na tuzemských trasách, například na stále oblíbenější relaci Praha – České Budějovice přidáváme dva Jižní expresy.“
Více spojů v nejvyšší evropské kvalitě
České dráhy mají pro nový jízdní řád k dispozici 38 moderních ucelených jednotek „Jet“ (ComfortJet, Railjet a InterJet) a „Pendolino“. Díky tomu počet spojů pod mezinárodní značkou prémiových vlaků railjet vzroste na 51, což je o 30 více než bylo doposud. Typ prémiového vlaku nově cestující snadno rozpoznají i přímo při vyhledávání spojení na webu www.cd.cz nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.
K vylepšení vlakových souprav dojde i ve vnitrostátní dopravě díky vozům, které se uvolnily z mezistátních linek po dodávce ComfortJetů. Už během letošního roku se na Slováckých expresech do Luhačovic objevily moderní vozy 1. třídy Ampz, více klimatizovaných vozů bude nově zařazeno i do rychlíků Rožmberk a Labe.
Nové vlaky znamenají i lepší služby pro cestující na jejich palubách. Meziročně se zvyšuje počet bezbariérových spojů, vlaků s klimatizací, Wi-Fi internetem, zásuvkami a USB konektory pro dobíjení elektroniky, s palubním portálem, dětským kinem nebo možností přepravy jízdních kol. Do většího počtu vlaků je také plánované zařazení vozů s restauračním oddílem nebo s palubním bistrem.
Lepší vlakové propojení s Evropou
České dráhy v nadcházejícím roce také vylepší železniční propojení s Evropou. Nejmodernější soupravy pro dálkovou dopravu ComfortJet začnou jezdit 3× denně až na jih Rakouska do Villachu, tedy do těsné blízkosti slovinských a italských hranic. Od května příštího roku se pak po více než 10 letech vrací na trať přímé vlakové spojení z Prahy do Kodaně. Více vlaků bude od května jezdit i do Hamburku.
Mezi další novinky patří i rozšíření spojení k našim východním sousedům. Cestující budou moci přes noc cestovat pohodlně a přímo z Prahy až na polsko-ukrajinské pomezí do města Přemyšl. Přímý lehátkový vůz a vůz 2. třídy k sezení vyjede poprvé v neděli 14. prosince jako součást vlaku EN 443 Slovakia z Prahy ve 22:16 a do Přemyšlu dorazí následující den v 10:10. Noční vlak doplní již provozované denní vlaky EuroCity, které jezdí do Přemyšlu pravidelně.
České dráhy také rozšiřují propojení se Slovenskem díky nové lince Praha – Olomouc – Bratislava a zpět. Spoje přinesou přímé a rychlé spojení Olomouce s Bratislavou. Vlak v obou směrech zastaví také v Otrokovicích a vzniknou tak výhodná večerní a ranní spojení Zlínska s Bratislavou a Prahou. Další úplnou novinkou je vlak EuroCity Prater v trase Krakov – Vídeň. Rozšiřuje se tak nabídku přímých spojení Ostravska s Krakovem na 5 vlaků a s Vídní na 6 spojů.
Zároveň se vyšší kvality a širších služeb dočkají i cestující směřující z Prahy přes Brno do Bratislavy a případně dále do Budapešti. Na tuto trať národní dopravce nasadí moderní a kapacitnější vlaky ComfortJet a Railjet.
Novinky hlásí také populární Baltic express z Prahy do polského Trojměstí, který bude mít český jídelní vůz po celé trase a zároveň dojde ke změně cestovních časů nočních spojů, které budou do Gdaňsku, Sopot a Gdyně přijíždět ráno později.
Nové vlaky v regionech
Na lepší cesty do práce nebo do školy se mohou těšit i cestující v regionech, především ve středních Čechách a Královéhradeckém kraji, kde začínají jezdit další nové bezbariérové motorové jednotky RegioFox. Od neděle začnou obsluhovat tratě například z Hradce Králové do Letohradu nebo z Prahy do Mělníka a Mladé Boleslavi, kde nahradí letité motoráky. V Pardubickém kraji se pak cestující mohou těšit na rozšíření provozu elektrických jednotek RegioPanter na trati mezi Kolínem, Pardubicemi a Českou Třebovou.
Výhodnější cestování pro skupiny
Se začátkem nového jízdního řádu spustí České dráhy také předprodej své nové akční nabídky pro skupiny ČD DNY 25. Od nového roku menší skupiny cestujících od dvou do pěti osob díky ní ušetří 25 % z ceny každé jízdenky pro všechny cestující ve skupině. Sleva bude platit pro vnitrostátní cestování při nákupu jízdenky on-line. Sleva se bude cestujícím aktivně nabízet už při vyhledávání spojení a ti tak přímo uvidí, kolik díky jejímu využití ušetří. V první etapě bude sleva platná od ledna do konce března.
Z Prahy do Ostravy s rezervací
S novým jízdním řádem dochází i k drobným změnám v systému rezervací. Od 14. prosince jsou všechny komerční vlaky na lince Ex1 mezi Prahou a Ostravou povinně místenkové. Dosud byla povinná rezervace pouze u vlaků SC Pendolino a ve vybraných, rychlých spojích InterCity Ostravan. Nově bude povinná rezervace v úseku Praha – Ostrava také v ostatních vlacích EC / IC na této lince, např. ve spojích Ostravan, které pokračují z Ostravy do Žiliny, nebo ve vlacích Silesia do Polska. Povinná rezervace bude pro všechny cesty v těchto vlacích a mezi všemi zastávkami, tedy např. také mezi Kolínem a Pardubicemi nebo mezi Zábřehem na Moravě a Olomoucí. Zároveň s tím dochází k výraznému zlevnění rezervací pro vlaky SC Pendolino. Tato rezervace bude sjednocena pro všechny spoje, relace a pro obě vozové třídy na 35 Kč. Při nákupu jízdenek v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak je místenka za 0 Kč.
Vyšší odškodnění za snížený komfort
České dráhy také od 14. prosince zvyšují odškodnění cestujícím za snížený komfort nebo chybějící službu ve vlaku. Odškodnění za nedodržení standardů kvality při přepravě se zvyšuje z dosavadních 30 Kč nově na 70 Kč, tedy více než na dvojnásobek. Nově se zavádí dvě skupiny odškodnění – odškodnění za diskomfort, které zahrnuje nefunkční Wi-Fi, nedodržení teplotní pohody nebo chybějící zásuvky a je možné ho získat jen v dálkové dopravě, a odškodnění za nezařazení vozu 1. třídy, které se poskytuje v dálkové i regionální dopravě. Odškodění za zpoždění zůstává beze změn.
autor: Tisková zpráva