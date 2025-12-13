Kupka (ODS): Stojíme pevně a jednoznačně na straně Ukrajiny

Svoboda a bezpečí na prvním místě!
Agresorům se nesmí ustupovat, protože každý ústupek je vnímán jako slabost a pozvánka k další eskalaci násilí. Zkušenosti z historie jasně ukazují, že mír nelze zajistit kapitulací před silou, ale pouze pevným a jednotným postojem demokratických států.
Svoboda a bezpečnost mají cenu jen tehdy, pokud jsme ochotni je aktivně bránit. Nejde o prázdná hesla, ale o skutečnou odpovědnost vůči našim občanům i budoucím generacím. Obrana svobody znamená odvahu čelit hrozbám, investovat do vlastní obrany a nést s tím spojené politické i ekonomické náklady.
ODS stojí pevně a jednoznačně na straně Ukrajiny, která se brání nevyprovokované agresi. Zároveň podporujeme silné členství České republiky v NATO a hlásíme se k hodnotám, které sdílíme s našimi spojenci - k demokracii, právnímu státu, respektu k mezinárodnímu právu a ochraně lidských práv. Jen společně a na základě jasných principů můžeme zajistit bezpečnou a svobodnou budoucnost.
autor: PV