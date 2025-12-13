Kupka (ODS): Stojíme pevně a jednoznačně na straně Ukrajiny

14.12.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajině a měnící se politice ČR vůči ní.

Kupka (ODS): Stojíme pevně a jednoznačně na straně Ukrajiny
Foto: ČT24
Popisek: Martin Kupka

Svoboda a bezpečí na prvním místě!

Agresorům se nesmí ustupovat, protože každý ústupek je vnímán jako slabost a pozvánka k další eskalaci násilí. Zkušenosti z historie jasně ukazují, že mír nelze zajistit kapitulací před silou, ale pouze pevným a jednotným postojem demokratických států.

Svoboda a bezpečnost mají cenu jen tehdy, pokud jsme ochotni je aktivně bránit. Nejde o prázdná hesla, ale o skutečnou odpovědnost vůči našim občanům i budoucím generacím. Obrana svobody znamená odvahu čelit hrozbám, investovat do vlastní obrany a nést s tím spojené politické i ekonomické náklady.

ODS stojí pevně a jednoznačně na straně Ukrajiny, která se brání nevyprovokované agresi. Zároveň podporujeme silné členství České republiky v NATO a hlásíme se k hodnotám, které sdílíme s našimi spojenci - k demokracii, právnímu státu, respektu k mezinárodnímu právu a ochraně lidských práv. Jen společně a na základě jasných principů můžeme zajistit bezpečnou a svobodnou budoucnost.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ševčík účtuje: Fialova vláda připravila důchodce o 36 tisíc. A je toho víc
Zdeněk Jemelík: Trocha kriminální historie nikoho nezabije
Říká nesmysly, ale dobře u toho vypadá. Petrov o Demetrashvili a opoziční výpravě na Slovensko
Ty nadávky do titulku dát nemůžeme. Matovič hvězdou bitky ve slovenském parlamentu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že volby trhly kormidlem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kupka (ODS): Stojíme pevně a jednoznačně na straně Ukrajiny

20:16 Kupka (ODS): Stojíme pevně a jednoznačně na straně Ukrajiny

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajině a měnící se politice ČR vůči ní.