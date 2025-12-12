Nadace ČEZ: Alej na severním Plzeňsku doplnilo 37 vysázených slivoní

14.12.2025 11:14 | Tisková zpráva

Necelých 1,5 km dlouhá cesta v katastru obce Dražeň na severním Plzeňsku, která vede do sousední vesnice Pláně, se na přelomu listopadu a prosince dočkala osvěžení. Prázdná místa po odstraněných suchých jeřábech, lemující levou stranu této komunikace, doplnilo 37 nově vysázených slivoní. Obci Dražeň přispěla na její obnovu necelými 110 tisíci korunami Nadace ČEZ v rámci svého grantu Stromy.

Nadace ČEZ: Alej na severním Plzeňsku doplnilo 37 vysázených slivoní
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Ovocné stromy s obvodem kmene 8-10 cm byly vysázeny zahradnickou firmou. Přípravné práce a výpomoc zajišťovali místní občané. Levou stranu stromořadí podél polní cesty směrem na Pláně původně tvořily v jejím prvním úseku švestky a navazovaly na ně jeřáby. Ty byly vysázeny před více než 20 lety a několik z nich časem odumřelo. Místo nich nyní dostalo přednost 37 slivoní. Celá tato cesta v katastru Dražně, kde na jejím pravém okraji rostou pro změnu duby a javory kleny, tak získala díky dosadbě nejen hezčí vizuální podobu, ale také tvoří celistvý ekostabilizační prvek místní krajiny.

„Po polní cestě do Pláň chodí či jezdí na kole hlavně od jara do podzimu nejen lidé z obou vesnic, ale i turisté a cyklisté, kteří zavítají na severní Plzeňsko. Určitě ocení opět scelenou alej a velmi pěkný pohled na ni. Naše obec zajistí povýsadbovou údržbu nově vysazených stromů“, uvedla starostka obce Dražeň Ing. Marie Koderová

V grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky němu podařilo vysadit téměř 150 000 dřevin. V letošních dvou kolech podpořila Nadace ČEZ 132 projektů za více než 14 milionů korun, díky čemuž se jen v tomto roce vysadí celkem téměř 11 000 kusů dřevin. Grant klade důraz na výsadbu místních původních odrůd a do obcí se tak například vracejí i staré odrůdy ovocných stromů. V západních Čechách – Plzeňském a Karlovarském kraji, jde letos dohromady o 6 projektů za téměř půlmilionu korun (z toho 4 v Plzeňském a 2 v Karlovarském). Nové stromy a keře tak krášlí ulice, parky, dětská hřiště, hřbitovy, okolí kapliček nebo jiná místa. Sázení velmi často funguje jako společenské mezigenerační setkání.

Psali jsme:

ČEZ: Náklady na úpravy sítí se letos vyšplhaly na 19,2 mld. korun
ČEZ: Zákazníkům od nespolehlivých dodavatelů fotovoltaik chybí následný servis a revize
ČEZ: Studenti tří jihočeských škol poměřili síly v soutěži Boj o vlajku
ČEZ rozvíjí větrné elektrárny s obcemi, smlouvy cílí na více než 600 MW výkonu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , nadace ČEZ , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Alej na severním Plzeňsku doplnilo 37 vysázených slivoní

11:14 Nadace ČEZ: Alej na severním Plzeňsku doplnilo 37 vysázených slivoní

Necelých 1,5 km dlouhá cesta v katastru obce Dražeň na severním Plzeňsku, která vede do sousední ves…