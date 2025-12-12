Nadace ČEZ: Alej na severním Plzeňsku doplnilo 37 vysázených slivoní

Ovocné stromy s obvodem kmene 8-10 cm byly vysázeny zahradnickou firmou. Přípravné práce a výpomoc zajišťovali místní občané. Levou stranu stromořadí podél polní cesty směrem na Pláně původně tvořily v jejím prvním úseku švestky a navazovaly na ně jeřáby. Ty byly vysázeny před více než 20 lety a několik z nich časem odumřelo. Místo nich nyní dostalo přednost 37 slivoní. Celá tato cesta v katastru Dražně, kde na jejím pravém okraji rostou pro změnu duby a javory kleny, tak získala díky dosadbě nejen hezčí vizuální podobu, ale také tvoří celistvý ekostabilizační prvek místní krajiny.
„Po polní cestě do Pláň chodí či jezdí na kole hlavně od jara do podzimu nejen lidé z obou vesnic, ale i turisté a cyklisté, kteří zavítají na severní Plzeňsko. Určitě ocení opět scelenou alej a velmi pěkný pohled na ni. Naše obec zajistí povýsadbovou údržbu nově vysazených stromů“, uvedla starostka obce Dražeň Ing. Marie Koderová
V grantu Stromy Nadace ČEZ mohou obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky získat až 150 000 korun. Od roku 2011 se díky němu podařilo vysadit téměř 150 000 dřevin. V letošních dvou kolech podpořila Nadace ČEZ 132 projektů za více než 14 milionů korun, díky čemuž se jen v tomto roce vysadí celkem téměř 11 000 kusů dřevin. Grant klade důraz na výsadbu místních původních odrůd a do obcí se tak například vracejí i staré odrůdy ovocných stromů. V západních Čechách – Plzeňském a Karlovarském kraji, jde letos dohromady o 6 projektů za téměř půlmilionu korun (z toho 4 v Plzeňském a 2 v Karlovarském). Nové stromy a keře tak krášlí ulice, parky, dětská hřiště, hřbitovy, okolí kapliček nebo jiná místa. Sázení velmi často funguje jako společenské mezigenerační setkání.
autor: Tisková zpráva