Baxa (ODS): Naše kulturní obec je silná, kreativní a otevřená

15.12.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci na ministerstvu kultury.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Martin Baxa

Čtyři roky na ministerstvu kultury utekly neuvěřitelně rychle. Bylo to období plné práce, výzev i velké inspirace. Podařilo se nám posunout mnoho věcí dopředu a mám radost, že výsledky jsou vidět. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem s kulturou spojeni. 

Spolupráce s vámi pro mě byla radost. Naše kulturní obec je silná, kreativní a otevřená. Vaše podněty, nápady, kritika i podpora mě provázely po celou dobu a měly výrazný vliv na to, jak jsem svou roli chápal. Velice za to děkuju.

Ať se kultura dál rozvíjí — svobodně, sebevědomě i kriticky. Ať se vám daří v tom, co děláte nejlépe: dávat světu smysl, energii a hodnoty. Kultura nás všechny spojuje. 

A moc děkuju také svému týmu i všem spolupracovnicím a spolupracovníkům z MK ČR.

Můj tým byl nepočetný a ministerstvo je malým úřadem, a přesto jsme odvedli společně opravdu velký kus práce. 

Bylo mi ctí sloužit jako ministr kultury.  

Mgr. Martin Baxa

  • ODS
  • poslanec
