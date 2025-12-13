Baxa (ODS): Naše kulturní obec je silná, kreativní a otevřená

Čtyři roky na ministerstvu kultury utekly neuvěřitelně rychle. Bylo to období plné práce, výzev i velké inspirace. Podařilo se nám posunout mnoho věcí dopředu a mám radost, že výsledky jsou vidět. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem s kulturou spojeni.
Spolupráce s vámi pro mě byla radost. Naše kulturní obec je silná, kreativní a otevřená. Vaše podněty, nápady, kritika i podpora mě provázely po celou dobu a měly výrazný vliv na to, jak jsem svou roli chápal. Velice za to děkuju.
Ať se kultura dál rozvíjí — svobodně, sebevědomě i kriticky. Ať se vám daří v tom, co děláte nejlépe: dávat světu smysl, energii a hodnoty. Kultura nás všechny spojuje.
A moc děkuju také svému týmu i všem spolupracovnicím a spolupracovníkům z MK ČR.
Můj tým byl nepočetný a ministerstvo je malým úřadem, a přesto jsme odvedli společně opravdu velký kus práce.
Bylo mi ctí sloužit jako ministr kultury.
autor: PV