Česká pošta: Volební leták není reklamou

Materiály jsou doručovány i do schránek, které mají viditelné označení Nevhazovat reklamu. Podle zákona o regulaci reklamy se v případě materiálů politických subjektů nejedná o materiály reklamní, ale o informační. Na jejich šíření je dán veřejný zájem podobně jako u informací od státních institucí, jakou jsou např. radniční či obecní zpravodaje. Jedná se o neadresní zásilky, které nejsou určené konkrétnímu adresátovi.
Z pohledu České pošty se jedná o variantu služby Roznáška informačních materiálů. Dle obchodních podmínek služby je Česká pošta povinna tyto materiály doručit do všech domovních schránek, dodávacích schrán nebo P. O. Boxů. Tedy i do schránek odpíračů reklamy.
Česká pošta není zodpovědná za obsah volebních materiálů. Ke všem zakázkám přistupuje stejně bez jakýchkoli preferencí. V současné době probíhají zvýšené interní kontroly na správnost doručení objednaných volebních materiálů. Česká pošta je v předvolebním čase pouze oním pověstným pošťákem, nikoli aktivním hybatelem dění.
Hlasovací lístky
Obálky s hlasovacími lístky jsou nestandardními zásilkami v mezích obchodních podmínek České pošty. Jsou doručovány na adresu adresáta označeného odesílatelem obdobně jako obyčejné zásilky. Pokud se obec rozhodne distribuovat hlasovací lístky vlastními silami, nemá Česká pošta s jejich roznosem nic společného.
autor: Tisková zpráva