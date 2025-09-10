Česká pošta: Volební leták není reklamou

11.09.2025 10:34 | Tisková zpráva

Česká pošta jako logistická firma na základě uzavřených smluv či objednávek roznáší do domovních schránek volební materiály politických uskupení, stran a hnutí.

Česká pošta: Volební leták není reklamou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká pošta, ilustrační foto

Materiály jsou doručovány i do schránek, které mají viditelné označení Nevhazovat reklamu. Podle zákona o regulaci reklamy se v případě materiálů politických subjektů nejedná o materiály reklamní, ale o informační. Na jejich šíření je dán veřejný zájem podobně jako u informací od státních institucí, jakou jsou např. radniční či obecní zpravodaje. Jedná se o neadresní zásilky, které nejsou určené konkrétnímu adresátovi.

Z pohledu České pošty se jedná o variantu služby Roznáška informačních materiálů. Dle obchodních podmínek služby je Česká pošta povinna tyto materiály doručit do všech domovních schránek, dodávacích schrán nebo P. O. Boxů. Tedy i do schránek odpíračů reklamy.

Česká pošta není zodpovědná za obsah volebních materiálů. Ke všem zakázkám přistupuje stejně bez jakýchkoli preferencí. V současné době probíhají zvýšené interní kontroly na správnost doručení objednaných volebních materiálů. Česká pošta je v předvolebním čase pouze oním pověstným pošťákem, nikoli aktivním hybatelem dění.

Hlasovací lístky

Obálky s hlasovacími lístky jsou nestandardními zásilkami v mezích obchodních podmínek České pošty. Jsou doručovány na adresu adresáta označeného odesílatelem obdobně jako obyčejné zásilky. Pokud se obec rozhodne distribuovat hlasovací lístky vlastními silami, nemá Česká pošta s jejich roznosem nic společného.

