Sedláček (Národní demokracie): Okamura bude oproti MPA výrazné zlepšení

30.10.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Tomio Okamurovi na postu předsedy Poslanecké sněmovny.

Mnohým vadí, že se předsedou sněmovny má údajně stát Okamura zastupující patnáctičlenný poslanecký klub.

Takovým bych rád připomněl, že tam doteď seděla Markéta Svetrová Dvousvetrová zastupující klub se 14 poslanci.

Okamuru moc nemusím, protože je to prospěchář. Teď se to ukázalo právě na tom, že vyměnil své názory za křeslo předsedy sněmovny. I tak to ale oproti MPA bude významná změna k lepšímu. A názorně to ukázalo pokrytectví těch, kdo tam Okamuru nechtějí, ale MPA jim nevadila.

