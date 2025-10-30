Ministr Válek: 125 tisíc vakcín. Mimořádná dodávka

Během následujících pěti týdnů dorazí do ČR 125 tisíc vakcín proti hepatitidě A! Jde o další mimořádné dodávky, které jsme zajistili ve spolupráci se SÚKL, distributorem a výrobci vakcín. Tento týden je rozváženo 20 tisíc vakcín pro děti a dospělé.
Celkem už jsme mimořádně zajistili přes 200 tisíc očkovacích dávek, a to i díky funkční koordinační lékové skupině. Využíváme k tomu všechny nástroje, které máme k dispozici a díky tomu máme nejvyšší počet proočkovaných za mnoho let. Oproti loňsku je to dokonce trojnásobek.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV