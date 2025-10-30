Ministr Válek: 125 tisíc vakcín. Mimořádná dodávka

30.10.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vakcínám proti hepatitidě A.

Ministr Válek: 125 tisíc vakcín. Mimořádná dodávka
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Během následujících pěti týdnů dorazí do ČR 125 tisíc vakcín proti hepatitidě A! Jde o další mimořádné dodávky, které jsme zajistili ve spolupráci se SÚKL, distributorem a výrobci vakcín. Tento týden je rozváženo 20 tisíc vakcín pro děti a dospělé.

Celkem už jsme mimořádně zajistili přes 200 tisíc očkovacích dávek, a to i díky funkční koordinační lékové skupině. Využíváme k tomu všechny nástroje, které máme k dispozici a díky tomu máme nejvyšší počet proočkovaných za mnoho let. Oproti loňsku je to dokonce trojnásobek.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Odpůrci nové vlády vyšli do ulic. 45 tisíc? Ani náhodou
Bezradná Evropa mudruje, jak se ubránit Rusům
CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině
„Obtížná situace“ Ukrajiny. Rusové přidali, když měli brzdit

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Válek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Odpracoval si svůj mandát Válek dobře?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Barbora Rázga byl položen dotaz

Co myslíte tou moderní a živou Prahou?

Podle mě je Praha krásná právě tím, že je historická a nejsem pro, aby se tu stavěli třeba moderní mrakotrapy apod. Taky si nemyslím, že je v Praze málo živo, podle mě je tu mnohdy naopak živo až moc a turisti tu dělají bordel, opíjí se, hulákají.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Válek: 125 tisíc vakcín. Mimořádná dodávka

16:04 Ministr Válek: 125 tisíc vakcín. Mimořádná dodávka

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vakcínám proti hepatitidě A.