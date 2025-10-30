O vedení ODS se hlásí Radim Ivan. Český Javier Milei „Děsí strejce a probudí stranu“

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Argentinu sledovati je pro pravicového člověka v současnosti jedna velká radost. Levoty už zaplevelovaly veřejný prostor zaručenými zprávami, že to Milei prohraje a hle – pravicová politika funguje. Ještě podotýkám, že pravicová politika není vekslácké podlézání Rusákům, jak si někdo u nás pravici představuje. Milei je to, co se dá nazvat pravicovým liberálem. A proč ODS nevytáhne lídra? Před pár dny ohlásil kandidaturu na předsedu můj kolega z ČESKO.plus a nejbližší politický parťák Radim Ivan. Léta pracujeme na modernizačním programu pro Česko. Určitě nejsme bez šance. Mimochodem – ač vaše otázka směruje správným směrem a máme evidentně stejné cíle, tak trochu evokuje, že je ekonomika zabržděná. Ne to není. Je jedna z nejlepších v EU a v civilizovaném světě. Léta lží mediálního polosvěta okolo ANO, SPD a spol., že žijeme v zemi, která je na tom zle, na realitě nic nezmění. Odcházející vláda mohla dělat nepochybně více, ale předává Babišovi zemi v násobně lepším stavu, než ji předával on.
Kdybyste vzal tu Mileiovu motorovou pilu, kterých pět rozpočtových položek – ideálně celých úřadů – byste „sejmul“ na první dobrou?
Tak takhle od boku to je velká výzva. No škrtal bych, škrtal. Než budete škrtat úřady, musíte zrušit (nebo přesunout) agendy. Za mě zrušení MMR, zrušení „agenturního státu“ (CzechInvest, CzechTrade, CzechTourism, Czechitas a spol.) a sloučení do jedné agentury pro export a inovace. Jedna obrovská a neviditelná věc jsou nekonečné kontroly a audity v městech, obcích a desetitisících organizacích. Přitom existují digitální nástroje, které tuhle agendu sníží o 80 %. Takže komplexní digitalizace ekonomických agend, účetnictví a řízení financí ve všech veřejných organizacích – obrovská úspora, ideologické úřady zrušit bez náhrady, a tak by se dalo pokračovat.
Já sleduji tu diskusi v ODS ohledně Martina Kupky a Radima Ivana. Jindřich Vobořil tvrdí, že šance na zvolení předsedou ODS je mezi nimi 50/50. To snad ne? To by bylo velmi zajímavé.
A proč by to tak nemohlo být? Žádný průzkum uvnitř ODS neexistuje, pokud je mi známo a těžko si jej někdo zaplatí. Radim je můj parťák. ODS potřebuje opravdu razantní změnu a nový začátek. Já o tom často píšu, jsem také autorem mnoha našich „ČESKO.plus“ textů; někde jsem napsal tohle: „Rozvíjejme ODS jako jedinou alternativu napravo od politického středu. Je lhostejné, zda naši členové horují pro euro, nebo jsou naopak zastánci koruny. Je lhostejné, že se někdo považuje za liberála, někdo za konzervativce, případně pravicového křesťanského demokrata. ODS je přirozené politické společenství svobodných občanů, které spojuje touha po svobodném bytí, ukotvení naší vlasti v rodině západních demokracií a v neposlední řadě také po minimálním vlivu státu na život každého z nás.
Nechceme se rozpliznout ve středovém hrnci nepostojů a zároveň si musíme přiznat, že 30 let staré recepty na dosahování našich cílů nefungují a musejí se najít nové cesty, jak touhy našich členů a voličů naplnit.“ A to platí. A jsem přesvědčen, že touto cestou můžeme jít právě s Radimem v čele. To není nic proti Martinu Kupkovi. Pro mě osobně je důležitější, že se bude zase „soutěžit“ a nebude jeden kandidát. Protože absence politické soutěže lidí a myšlenek bylo to, co ODS v poslední éře chybělo nejvíce.
Tak tedy, cílem programového prohlášení nové vlády je program, který bude reflektovat „středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou bude zajišťovat hnutí ANO“ a bude postavený konzervativně. Říkal Karel Havlíček. Jak se v tom orientujete?
Strašlivý blábol. Z toho, co Andrej nasliboval před volbami, je vlevo od ANO už jenom levý okraj vesmíru. Samozřejmě že všechno byly naprosté lži a nesmysly. Hlavně ty bláboly o šedé ekonomice a jak jí dokáže porazit. Ta bude existovat vždy. A jeho předchozí vláda ji procentuálně snížila – to je pozitivní věc, a vláda Petra Fialy rovněž… cca stejně. Takže žádný zázrak neexistuje a drtivá většina předvolebních výroků ANO o příjmech rozpočtu jsou lži. Po nás potopa. Vize ANO by v současné době znamenaly směr bankrot, úpadek, z Česka by se stala země třetího světa. A řeči o tom, jak někdo Andreje pohlídá, jsou s prominutím velmi úsměvné. Andrej si je všechny namaže na chleba. Pojede se agrosocialistický mejdan. Jediným důvodem Babiše v politice je jeho business. Agrofert. Takže je dost jedno, co říká Havlíček či kdokoli jiný z vlády. Zároveň je nesmírně zábavné sledovat, jak to vzniká. Odborníci za SPD byli SPD oznámeni :), vždyť je to celý fraška. Potěmkinova vesnice vlády Agrofertu. Ale lid zvolil, lid bude mít. Pokud třetina národa uvěřila člověku, který ovládá desítky procent trhu s potravinami, že jim jídlo zdražil profesor politologie, tak si asi nic jiného nezaslouží.
Za SPD by měl být ministrem obrany generál Jaromír Zůna nebo zástupce zbrojního průmyslu Jiří Hynek. Uznejte: Nestrašili jste na těch billboardech zbytečně? Oba kandidáti jsou prověřené armádní struktury.
Opravdu se mě ptáte na zbytečné strašení vy, když na vašem webu v době energetické krize si vylévali srdce gazpromoví šejdíři a blábolili, jak tu bez Ruska zmrzneme? Popisovali jsme realitu. Já mimochodem – a to i v našich rozhovorech – nikdy neměl řeči o konci či ohrožení demokracie. Vždy jsem jenom opakoval nekompetenci a nesmírnou ostudu, když se dnes díky Bábovi dostávají k moci lidé, jejichž intelektuální kapacita by stěží stačila na obědovou nástěnku ve fabrice. Takže ne, nemám strach ani ze Zůny, ani z Hynka. Ostatně nikdo z nich není člověk SPD. Ta na sestavení vlády nemá naprosto žádný vliv. Okamura potřebuje jenom prachy a auto s majáčkem. Uvidíme, zda tam bude vozit plyšáky jako v časech, kdy byl hlavní tváří ČT pro agendu cestovních kanceláří.
Proti zločinecké agresivní teroristické zemi anticivilizace s názvem Rusko není nic dostatečné. Ukrajina se brání masovým vrahům srovnatelným jen s nacistickým Německem. Poprosím zdvořile nedovzdělané klauny v diskusi, aby si banderovce nechali doma před zrcadlo. Putin se chová „nacističtěji“, než kterýkoli Ukrajinec. A rétorika na tom nic nezmění. Takže skutečnost, že se svobodní občané rozhodnou věnovat peníze na zbraň pro oběť špinavé agrese stepních skřetů proti Ukrajině, je aktem člověčenství a milosrdenství. A skutečnost, že nejhorší kolaboranti typu Rajchla kňučí na sítích, blábolí něco o trestné činnosti, jenom ukazuje, jak drzá a tupá tahle pátá kolona je.
Co příběh Filip Turek, kam se nám to dle vás posouvá?
Mě na tom nejvíc zklamalo to ublížení. Že to komunikují jak děcka, která na táboře někdo přistihne s plaskačkou rumu, to je jedna věc (nesmírný amatérismus), ale že takhle vyměkne a popírá to, proč jej polovina lidí volila – tedy že jej libtardí média a nuly nezajímají, protože on je mačo a idol, Trump se z nich taky nepodělá – to mě překvapilo. Jak rychle to vzdali. Čekal jsem, že pošle Deník N doprdele a bude ještě machrovat s tím, že to napsal, a proto ho přece lidi volili. A linka o „spiknutí proti hodným motoristům“ je úplně ubohá. Mediální polosvět alternativních médií (kolem SPD, Moto a spol.) jede 4 roky nonstop absolutní lži, lobotomii a výmysly hodné zvláštní školy proti všem normálním politikům a když najednou dostanou vlastní medicínu, tak brečí? Nechápu to, no. Myslím, že nejlíp to hraje pan Macinka. Tomu to vlastně věřím.
Prosím vás, teď upřímně. Petr Ludwig a jeho „Štít demokracie“ budou dělat pochod proti Okamurovi jako předsedovi sněmovny. Byly demonstrace ekologů proti Macinkovi. Jistě i Milion chvilek něco vymyslí. Nebylo by lepší se na tyto „protesty proti výsledku voleb“ vykašlat a přemýšlet spíš co dál?
Otázka je správně položená, ale vy jste zapomněl na gazpromové šibřinky vlastizrádců na Václaváku? Kolik dnešních poslanců páté kolony tam šaškovalo? A položili jste někdy tuto otázku? Nemyslím si. Takže demonstrovat si může kdo chce, jak chce. Mohli to zdejší podpůrci masových vrahů, tak mohou i odpůrci Petra Macinky a Okamury. Jsme svobodná země. Já bych se ovšem takových demonstrací neúčastnil. Přijde mi to jako ztráta času. Okamura v čele sněmovny je sice ostuda, ale přežili jsme 10 let prezidenta kolaboranta, tak přežijeme i tohoto prodavače hrnců nenávisti. Ať se vám i vašim čtenářům vše daří.
autor: Jaroslav Polanský