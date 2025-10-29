Letiště Praha podpořilo okolí miliony korun

Letištní grant Dobré sousedství rozdělil místním komunitám 15 milionů korun
Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu obecní mateřské školy, oprava in-line dráhy, turistické odpočívadlo se stříškou nebo podzimní folklorní festival, to je jen malý výčet projektů, které v rámci letošního ročníku grantového programu Dobré sousedství Letiště Praha podpořilo. Mezi celkem 87 projektů rozdělilo celkovou částku 15 milionů korun.
Letiště Praha letos obdrželo 147 žádostí, které splnily podmínky grantu. Hodnotící komise, v níž je i zástupce okolních obcí (předseda sdružení Prague Airport Region), k podpoře nakonec vybrala 87 z nich. Kromě již zmíněných realizací patřila mezi letošní podpořené projekty například renovace podlah v sále únětické Sokolovny, pořízení stanů pro komunitní akce na Dědině nebo vybudování dětského dopravního hřiště v Jenči.
„Těší nás, že jsme i letos mohli prostřednictvím zajímavých projektů podpořit naše sousedy. Považujeme za správné investovat finanční prostředky do lokalit ovlivněných provozem letiště. V rámci programu Dobré sousedství jsme letos rozdělili nižší částku než v předchozích letech, protože 10 milionů jsme darovali již v létě lokalitám zasaženým uzavírkou hlavní dráhy,“ říká Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.
Cílem grantového programu Dobré sousedství je podpora projektů z různých oblastí, jako je kultura, školství, ochrana mládeže, tělovýchova a sport nebo ochrana zvířat a přírody. Finanční příspěvek mohou získat obce a městské části hlavního města Prahy, které jsou provozem Letiště Václava Havla Praha ovlivněny, a také veřejně prospěšné organizace působící na jejich území. Grantový program Dobré sousedství funguje s covidovou přestávkou od roku 2007. Za dobu jeho působení bylo realizováno téměř 800 projektů v hodnotě přes 180 milionů korun.
Všechny podpořené projekty programu naleznete na webu ZDE.
Téměř tři miliony na posílení druhové rozmanitosti
Po třech letech od spuštění je program Biodiverzita již stálicí mezi grantovými programy, které Letiště Praha každoročně vypisuje. I letošní ročník podpořil projekty zaměřené na ochranu přírody. Z celkem 18 žadatelů se 20 projekty bylo vybráno 11, mezi které letiště rozdělilo necelé tři miliony korun.
„Grantový program Biodiverzita je cennou součástí firemní ESG strategie Letiště Praha. Představuje, byť lokální, přesto účinný nástroj pro podporu biodiverzity a zadržování vody v krajině v okolí letiště,“ říká Soňa Hykyšová, ředitelka za oblast Životní prostředí, udržitelnost a ESG.
V letošním ročníku programu byly podpořeny projekty zaměřené na obnovu krajiny, například obnova sadu u Ruzyňského hřbitova, dále ochrany půdy před erozí, jako stabilizace stromů podél Kopaninského potoka, nebo ty, které se zaměřovaly na efektivní nakládání se srážkovou vodou nebo na vytváření stanovišť pro opylovače. Některé z projektů se pak zaměřují také na enviromentální vzdělávání dětí a studentů.
Seznam podpořených projektů programu Biodiverzita naleznete ZDE.
Celkem 6 milionů korun letiště věnovalo na jazykovou výuku dětí
Pod heslem „cvičení dělá mistra“ financuje Letiště Praha výuku cizích jazyků s rodilým mluvčím, která probíhá v rámci běžného školního vyučování, přispívá také na jazykové výjezdy dětí do zahraničí. Finanční dotace jsou do škol v blízkém okolí letiště distribuovány prostřednictvím jazykových programů partnerů letiště. Program podpory jazykového vzdělání realizuje Letiště Praha každoročně od roku 2006. V letošním roce v rámci programu vyplatilo 6 milionů korun.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva