CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

„Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních západních firem, které dokázaly přenést výrobu velkorážové munice na Ukrajinu,“ uvádí David Chour, místopředseda představenstva CSG.
„CSG na Ukrajině nevlastní továrnu ani výrobní technologie. To vše je v gesci našeho partnera, kterému jsme převedli licenci a poskytli know-how k výrobě, protože již potřebnou technologii měl a mohl relativně rychle zahájit výrobu,“ uvedl Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CSG. „Naše skupina nerozhoduje o cenové politice či výběru zákazníků. Z projektu máme prospěch prostřednictvím licenčních poplatků a dodávek některých kritických komponent, jako jsou prachové náplně, zapalovače a iniciátory.“
Ukrajinský partner vyrábí lokálně těla granátů, zajišťuje jejich plnění, kompletaci i testování. CSG zůstává dodavatelem komponent s vysokou technologickou přidanou hodnotou a poskytuje technickou podporu, aby byla zajištěna kvalita a kompatibilita s výrobní dokumentací CSG.
Podle CSG byla hlavním důvodem pro volbu licenčního modelu snaha o maximální urychlení lokalizace výroby. „Při zkoumání právního rámce pro případný vznik společného podniku jsme narazili na složitou regulaci dle ukrajinského práva a problém jeho kompatibility s právem českým. Transfer licence se ukázal jako výrazně jednodušší a efektivnější řešení,“ doplnil Čírtek.
Počáteční kapacita výroby je 100 tisíc kusů munice ráže 155 mm a 50 tisíc kusů ráže 105 mm. V dalších letech by se měla výrobní kapacita znásobit. Zpočátku bude polovina výroby lokalizována na Ukrajině, s cílem dosáhnout 80procentní úrovně soběstačnosti. V průběhu realizace projektu bude na Ukrajinu přenesena i výroba komponent zapalovačů. Projekt je přelomový i z pohledu Ukrajiny, která tak poprvé vyrábí velkorážovou munici podle zahraniční licence.
„Tato spolupráce je významným krokem k posílení obranných schopností Ukrajiny a diverzifikaci zdrojů dodávek. Každý vyrobený kus munice je pro obranu země zásadní,“ uvedl Vladyslav Belbas, generální ředitel společnosti Ukrainian Armor.
Pro CSG představuje licenční výroba strategický krok k upevnění dlouhodobé pozice v ukrajinském obranném průmyslu a zároveň doplnění aktivit v rámci České muniční iniciativy, která nadále zůstává hlavním kanálem dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu financovaným klubem mezinárodních donorů.
O společnosti CSG
Globální průmyslově-technologickou skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. Dodává do celého světa technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. CSG má klíčové výrobními závody v USA, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku, Řecku a Indii a své produkty vyváží do celého světa. Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní obchodní aktivity. Mezi její klíčové členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis. Skupina se specializuje na vývoj a výrobu strategicky životně důležitých produktů, systémů a technologií nezbytných pro obranu základních civilizačních hodnot. CSG zaměstnává více než 14 000 lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. Tržby CSG za rok 2024, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy EUR, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy EUR.
