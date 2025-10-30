SPÚ: Pozemkové úpravy otevírají cestu dálnici D52

Státní pozemkový úřad (SPÚ) do konce roku 2025 vybere dodavatele pozemkových úprav pro tři katastry v trase plánované dostavby dálnice D52, která propojí Brno s Vídní.

Úpravy, které budou reagovat na změny v území významně dotčené dálnicí, zásadním způsobem pomohou odblokovat spory mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které stavbu dálnice realizuje, o obcí Dolní Dunajovice, která leží v blízkosti trasy u dálnice. Předpokládané náklady na pozemkové úpravy jsou 19,5 milionu korun. Na financování se budou stejným dílem podílet SPÚ a ŘSD.

„Pozemkové úpravy jsou účinným nástrojem veřejného zájmu, díky spolupráci se nám v Dolních Dunajovicích podařilo najít dohodu, která umožní nejen efektivní přípravu dopravní stavby, ale také řešení ekologických a majetkoprávních otázek v území,“ uvedla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Obec Dolní Dunajovice byla v minulosti odpůrcem stavby dálnice D52, dnes se aktivně zapojuje do řešení. Komplexní pozemková úprava (KoPÚ) bude řešit území o rozloze 1899 hektarů a dotkne se více než 600 vlastníků parcel. Součástí návrhu bude kompenzační výsadba stromů a keřů v rámci biokoridorů, které pomohou k obnově krajinné struktury. Základním podkladem pro návrh KoPÚ byla Studie odtokových poměrů s důrazem na větrnou erozi v katastrálním území Mikulov na Moravě, Dolní Dunajovice, Bavory a Perná, kterou vypracoval Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy.

Stavba úseku by měla začít v roce 2027 a kompletní by měla být v roce 2032.

