„Státy v první linii, jako je Finsko, Polsko a Pobaltí, si nedělají iluze o tom, co přijde,“ řekl televizi Al-Džazíra Joseph Fitsanakis, zástupce ředitele Centra pro aplikovanou inteligenci na Coastal Carolina University. „Obávám se však, že obyvatelstvo západní Evropy, sužované vnitřními rozpory a obětí neúnavných ruských dezinformačních operací, si ani trochu neuvědomuje nebezpečí, která ohrožují jejich bezpečnost.“
Západní zpravodajské služby od ledna 2024 varují, že válka mezi NATO a Ruskem by se mohla stát realitou za pět až osm let. Martin Jäger, šéf německé Federální zpravodajské služby, tento měsíc v Bundestagu řekl, že by se tak mohlo stát dříve.
„Nemůžeme sedět se založenýma rukama a předpokládat, že k možnému ruskému útoku dojde nejdříve v roce 2029. Už teď jsme pod palbou,“ řekl nový šéf Federální zpravodajské služby (BND) Martin Jäger na veřejném slyšení parlamentního kontrolního výboru Bundestagu. Šéfa tajné služby citoval magazín Der Spiegel.
V nejlepším případě Evropa zažívá „mrazivý mír, který může kdykoli přerůst v ostrou konfrontaci,“ uvedl šéf BND. Mezi ruské metody uvedl manipulaci s volbami, dezinformace, špionáž a sabotáže. „Tyto izolované incidenty svou četností představují novou úroveň konfrontace.“
„Státy EU si budou v případě války vzájemně pomáhat s přesuny tanků napříč kontinentem,“ stojí už v titulku vedeného článku. Koordinovány mají být i přesuny letadel, případně dělostřelectva. Tentýž list už v srpnu také upozornil, že evropské zbrojovky podstatně zvyšují rychlost výroby. Až na trojnásobek klidové rychlosti výroby.
autor: Miloš Polák