Bezradná Evropa mudruje, jak se ubránit Rusům

30.10.2025 9:58 | Monitoring

Ruská agrese trvá už takřka tři a tři čtvrtě roku a zdá se, že EU je stále bezradná. Kdyby se Rusové rozhodli jít dál směrem ke státům EU, evropské společenství nebude připraveno se bránit. Ale podle informací serveru listu Financial Times se to má změnit.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vlajka Evropské unie

Především z pobaltských států, které jsou členy EU i NATO, ale nejen od nich, stále častěji zaznívá, že ruská ekonomika funguje již delší dobu ve válečném módu a může se stát, že její válečné operace neskončí na Ukrajině. V tom případě by pobaltské státy mohly být první na ráně. A server katarské televize Al-Džazíra tvrdí, že EU není na tuto možnost vůbec připravena.

„Státy v první linii, jako je Finsko, Polsko a Pobaltí, si nedělají iluze o tom, co přijde,“ řekl televizi Al-Džazíra Joseph Fitsanakis, zástupce ředitele Centra pro aplikovanou inteligenci na Coastal Carolina University. „Obávám se však, že obyvatelstvo západní Evropy, sužované vnitřními rozpory a obětí neúnavných ruských dezinformačních operací, si ani trochu neuvědomuje nebezpečí, která ohrožují jejich bezpečnost.“

Západní zpravodajské služby od ledna 2024 varují, že válka mezi NATO a Ruskem by se mohla stát realitou za pět až osm let. Martin Jäger, šéf německé Federální zpravodajské služby, tento měsíc v Bundestagu řekl, že by se tak mohlo stát dříve.

„Nemůžeme sedět se založenýma rukama a předpokládat, že k možnému ruskému útoku dojde nejdříve v roce 2029. Už teď jsme pod palbou,“ řekl nový šéf Federální zpravodajské služby (BND) Martin Jäger na veřejném slyšení parlamentního kontrolního výboru Bundestagu. Šéfa tajné služby citoval magazín Der Spiegel.

V nejlepším případě Evropa zažívá „mrazivý mír, který může kdykoli přerůst v ostrou konfrontaci,“ uvedl šéf BND. Mezi ruské metody uvedl manipulaci s volbami, dezinformace, špionáž a sabotáže. „Tyto izolované incidenty svou četností představují novou úroveň konfrontace.“

Podle serveru prestižního listu Financial Times se však evropské státy odhodlaly k akci a dohadují spolupráci v případě ruského útoku.

„Státy EU si budou v případě války vzájemně pomáhat s přesuny tanků napříč kontinentem,“ stojí už v titulku vedeného článku. Koordinovány mají být i přesuny letadel, případně dělostřelectva. Tentýž list už v srpnu také upozornil, že evropské zbrojovky podstatně zvyšují rychlost výroby. Až na trojnásobek klidové rychlosti výroby.

autor: Miloš Polák

