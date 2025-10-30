Ani cent Ukrajině! Fico přitvrdil

Premiér Slovenské republiky Robert Fico uspořádal s vládou další ze série výjezdních zasedání. Tentokrát ve Višňové v okrese Žilina. Ocenil, že nejen tato obec, ale i další na Slovensku se rozvíjejí, i když se na různých místech objevují problémy s kanalizací. Lidé v regionu mají práci a průměrnou mzdu skoro 3 tisíce euro v hrubém, což je v přepočtu asi 70 tisíc korun. Přesto z Ficova pohledu opozice a média říkají, jak špatně na tom Slovensko je. To podle Fica ukazuje jen to, že opozice sleduje jiný úkol – „škodit, škodit a škodit“.
Fico přitom na slovenskou opozici uhodil opakovaně. „Já se nedivím těm investorům, jak se na nás dívají, když v Denníku N čtou nesmysly. … Podívejte se okolo sebe, opravený bazén, hřiště. Jednoduše, já odmítám obraz prezentovaný opozicí, která chce škodit. … V opozici tady máme pány, kteří tvrdí, že tady chcípl pes, že tady lidi umírají hlady. Proto je důležité, abyste slovenské veřejnosti ukázali, jaký je skutečný obraz Slovenska a jak této zemi škodí slovenská opozice,“ pokračoval ve slovní palbě Fico.
Došlo i na Ukrajinu.
Fico na výjezdním zasedání zdůraznil, že „nepošle na Ukrajinu ani cent na vojenské výdaje v napadené zemi v letech 2026 a 2027. „Pokud někdo chce od nás koupit munici nebo zbraně, může si je koupit, ale my nikomu nic nedáme zadarmo,“ zdůraznil Fico, jehož citoval např. server Noviny.sk.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Miloš Polák