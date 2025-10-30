Ani cent Ukrajině! Fico přitvrdil

30.10.2025 11:32 | Monitoring

Slovenský premiér Robert Fico vyjel se svou vládou na výjezdní zasedání do Višňoné, což je obec na severovýchodě Slovenska v žilinském okrese s přibližně 2700 obyvateli. Odtud uhodil na Ukrajinu. Ale nezůstal jen u toho. Ostře se vymezil i proti slovenské opozici a slovenským novinářům.

Ani cent Ukrajině! Fico přitvrdil
Foto: Facebook
Popisek: Slovenský premiér Robet Fico

Premiér Slovenské republiky Robert Fico uspořádal s vládou další ze série výjezdních zasedání. Tentokrát ve Višňové v okrese Žilina. Ocenil, že nejen tato obec, ale i další na Slovensku se rozvíjejí, i když se na různých místech objevují problémy s kanalizací. Lidé v regionu mají práci a průměrnou mzdu skoro 3 tisíce euro v hrubém, což je v přepočtu asi 70 tisíc korun. Přesto z Ficova pohledu opozice a média říkají, jak špatně na tom Slovensko je. To podle Fica ukazuje jen to, že opozice sleduje jiný úkol – „škodit, škodit a škodit“.

Fico přitom na slovenskou opozici uhodil opakovaně. „Já se nedivím těm investorům, jak se na nás dívají, když v Denníku N čtou nesmysly. … Podívejte se okolo sebe, opravený bazén, hřiště. Jednoduše, já odmítám obraz prezentovaný opozicí, která chce škodit. … V opozici tady máme pány, kteří tvrdí, že tady chcípl pes, že tady lidi umírají hlady. Proto je důležité, abyste slovenské veřejnosti ukázali, jaký je skutečný obraz Slovenska a jak této zemi škodí slovenská opozice,“ pokračoval ve slovní palbě Fico.

Došlo i na Ukrajinu.

Fico na výjezdním zasedání zdůraznil, že „nepošle na Ukrajinu ani cent na vojenské výdaje v napadené zemi v letech 2026 a 2027. „Pokud někdo chce od nás koupit munici nebo zbraně, může si je koupit, ale my nikomu nic nedáme zadarmo,“ zdůraznil Fico, jehož citoval např. server Noviny.sk.

autor: Miloš Polák

