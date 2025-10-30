Zoo Ostrava: Podzimní plody v Zoo

Zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculatus)
Tato vysoká opadavá liána je na podzim nepřehlédnutelná díky svým zářivě žlutým plodům. Plody tvoří tobolky obsahující červené dužnaté míšky. Rostlina pocházející z Číny a dovezená do Evropy v roce 1860 dorůstá až deseti i více metrů. Zimokeř nepotřebuje zvláštní péči, ale může být velmi invazivní – dokáže poškodit konstrukce, zaškrtit okolní stromy nebo se při růstu na jemných oporách zamotat i do sebe. Tento druh je možné pozorovat na hlavní trase pro návštěvníky nedaleko budoucí expozice tučňáků.
Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium)
Cesmína je stálezelená rostlina s hustým větvením a vzpřímeným růstem. Má tmavě zelené lesklé listy, které si zachovávají dekorativní vzhled po celý rok. Plody jsou kulovité červené peckovice o průměru přibližně 1 cm a v zimním období výrazně zvýrazňují estetickou hodnotu rostliny. V Anglii je větvička cesmíny s červenými plody tradičně považována za symbol Vánoc, obdobně jako v České republice jmelí.
Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
Ptačí zob obecný je domácí opadavý keř běžně rozšířený po celé Evropě. Listy během zimního období obvykle opadávají, v mírnějších klimatických podmínkách nebo při teplých zimách však mohou na rostlině přetrvávat až do jara. Jeho plodem je lesklá černá bobule obsahující fialovohnědá semena – vydatný zdroj potravy pro voně žijící ptáky.
Dřišťál obecný (Berberis vulgaris)
Dřišťál obecný je evropský opadavý keř, jehož červené plody – dřišťálky – mají jemně trpkou chuť. Tyto plody se využívají do kompotů, cukrovinek, omáček a lze z nich vyrábět marmeládu, šťávu k pití nebo dokonce pálenku. Dřišťálky jsou cenným zdrojem vitaminu C. V minulosti byl dřišťál na našem území běžný, avšak v oblastech, kde se pěstovalo obilí, byl často odstraňován, protože sloužil jako hostitel rzi travní.
Pámelník bílý (Symphoricarpos albus)
V blízkosti pavilonu Africká zvířata a naproti expozici pandy červené roste silně větvený, robustní opadavý keř původem ze Severní Ameriky. Na podzim se na jeho větvích vytvářejí bílé, kulovité bobule o průměru přibližně 1 cm, které na rostlině přetrvávají až do zimních měsíců. Bobule mají houbovitou dužninu a představují významný zdroj potravy pro ptactvo.
Skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri)
Rod Cotoneaster zahrnuje přibližně 50 druhů skalníků, které se vyskytují v Evropě, severní Africe a Asii. Nejznámějším druhem je skalník Dammerův původem ze střední Číny. Charakteristické červené plody tohoto druhu lze pozorovat na svazích v blízkosti pavilonu slonů.
Dřišťál Julianin (Berberis julianae)
Stálezelený dřišťál pochází ze střední Číny a v areálu zoo jej lze najít poblíž výběhů jelenů nebo u voliér dravých ptáků. V tomto období jeho plody získávají šedomodrý odstín. Husté trnité větve poskytují ptákům nejen potravu, ale i bezpečný úkryt před predátory. Do Evropy se tento druh dostal okolo roku 1900.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva