„Obtížná situace“ Ukrajiny. Rusové přidali, když měli brzdit

30.10.2025 8:00 | Zprávy

Je zle. Na podzim a v zimě válčící strany většinou tlumí válečné akce a nabírají síly na další rok, ale Rusové si řekli, že provedou něco jiného. A tvrdě sevřeli Pokrovsk. I ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že „situace je obtížná“. A to není vše.

„Obtížná situace“ Ukrajiny. Rusové přidali, když měli brzdit
Foto: Repro Substack
Popisek: Tank s protidronovou ochranou

Podzim je v plném proudu, což znamená, že počty vojenských akcí by se měly snižovat. Od nepaměti se válčilo především v létě, zatímco na podzim a v zimě válčící strany sbíraly síly. Ale Rusové si podle všeho řekli, že místo podzimní regenerace sil znovu udeří na ukrajinský Pokrovsk – pro obránce klíčové logistické centrum. Agentura Reuters připomněla, že Rusové postupují sice pomalu, ale vytrvale. A cestou drtí ukrajinské síly. I když podle Ukrajinců přitom také sami nabírají značné ztráty.

Ve svém prohlášení ukrajinský 7. sbor uvedl, že ruské síly nasadily přibližně 11 000 vojáků ve snaze obklíčit širší oblast Pokrovska. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je situace kolem města mimořádně obtížná. Zvláště obtížná je pak podle prezidenta oblast Kupjansku.

„Nejtěžší situace je nyní kolem Pokrovsku. Stejně jako v předchozích týdnech jsou zde boje nejintenzivnější a ruské síly zde jsou nejvíce koncentrovány. Okupanti se snaží všemi prostředky upevnit své pozice a každý vetřelec eliminovaný právě tam je úspěchem pro celý náš stát. Situace v Kupjansku zůstává obtížná,“ uvedl prezident Zelenskyj.

Server Kyiv Independent k situaci ve městě uvedl, že Rusům se 29. října podařilo vztyčit ruskou vlajku na vstupní ceduli na západním okraji města.

Pokud budou chtít Ukrajinci situaci vyřešit, prý budou muset k Pokrovsku poslat jako posilu celou brigádu, která obvykle čítá něco přes 5 tisíc vojáků.

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že ukrajinské síly byly v Pokrovsku a Kupjansku obklíčeny. Zelenskyj kontroval, že Ukrajinci tato města drží a neschopnost Rusů je získat ukazuje skutečný stav ruské armády.

Analytická skupina Deep State však vykresluje mnohem temnější obraz. Rusům se prý pomalu, ale jistě daří po malých skupinách pronikat do města. A přicházejí další a další ruské jednotky. „Ukrajinské obranné síly v tuto chvíli vynakládají velké úsilí, aby nepříteli způsobily maximální ztráty,“ napsali analytici.

 

„Po 14 měsících bojů se ukrajinské síly stále houževnatě drží tohoto klíčového logistického centra ve východní Doněcké oblasti Ukrajiny – navzdory ruským tvrzením, že pád města je na spadnutí a že tisíce kyjevských vojáků jsou obklíčeny a brzy budou zajaty. Ukrajinská moc se však zdá být stále slabší. Do města pronikly malé skupiny ruských vojáků a probíhají zde nelítostné pouliční boje,“ popsal situaci server listu Washington Post.

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

