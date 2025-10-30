„Obtížná situace“ Ukrajiny. Rusové přidali, když měli brzdit

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Ve svém prohlášení ukrajinský 7. sbor uvedl, že ruské síly nasadily přibližně 11 000 vojáků ve snaze obklíčit širší oblast Pokrovska. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je situace kolem města mimořádně obtížná. Zvláště obtížná je pak podle prezidenta oblast Kupjansku.
„Nejtěžší situace je nyní kolem Pokrovsku. Stejně jako v předchozích týdnech jsou zde boje nejintenzivnější a ruské síly zde jsou nejvíce koncentrovány. Okupanti se snaží všemi prostředky upevnit své pozice a každý vetřelec eliminovaný právě tam je úspěchem pro celý náš stát. Situace v Kupjansku zůstává obtížná,“ uvedl prezident Zelenskyj.
Server Kyiv Independent k situaci ve městě uvedl, že Rusům se 29. října podařilo vztyčit ruskou vlajku na vstupní ceduli na západním okraji města.
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že ukrajinské síly byly v Pokrovsku a Kupjansku obklíčeny. Zelenskyj kontroval, že Ukrajinci tato města drží a neschopnost Rusů je získat ukazuje skutečný stav ruské armády.
Analytická skupina Deep State však vykresluje mnohem temnější obraz. Rusům se prý pomalu, ale jistě daří po malých skupinách pronikat do města. A přicházejí další a další ruské jednotky. „Ukrajinské obranné síly v tuto chvíli vynakládají velké úsilí, aby nepříteli způsobily maximální ztráty,“ napsali analytici.
????????? ???????? ?? ?'??????? — ??? ? ??????— DeepState UA (@Deepstate_UA) October 29, 2025
???????? ?? ????? "?????????" ???? ???????? ????????? ? 9:40 ? ??? ? 10:40 ???? ???????.
???????? ? ????? ??????????? ????????, ???????? ????? ????????? ?????????? ??????. ?????? ?? ????? ???? ??????? ??????? ?????????? ???????… pic.twitter.com/rRBAdoJFzF
„Po 14 měsících bojů se ukrajinské síly stále houževnatě drží tohoto klíčového logistického centra ve východní Doněcké oblasti Ukrajiny – navzdory ruským tvrzením, že pád města je na spadnutí a že tisíce kyjevských vojáků jsou obklíčeny a brzy budou zajaty. Ukrajinská moc se však zdá být stále slabší. Do města pronikly malé skupiny ruských vojáků a probíhají zde nelítostné pouliční boje,“ popsal situaci server listu Washington Post.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Miloš Polák
