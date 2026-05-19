MF: Regulaci cen pohonných hmot nově upravuje nařízení vlády

19.05.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vláda schválila nařízení o cenovém výměru pro pohonné hmoty, které stanovuje maximální ceny benzínu a nafty pro období od 20. do 31. května 2026.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí

Nařízení navazuje na regulaci zahájenou 8. dubna a jeho cílem je zajistit kontinuitu cenové regulace na trhu s pohonnými hmotami. Doposud byly maximální ceny pohonných hmot stanoveny cenovým výměrem Ministerstva financí, vydávaným formou opatření obecné povahy.

Minulý týden nabyl účinnosti zákon o regulaci pohonných hmot, který vládě nově svěřil pravomoc regulovat ceny PHM v případě mimořádné tržní situace. Nařízení vlády tak formálně nahrazuje opatření obecné povahy Ministerstva financí. Platnost cenového výměru je stanovena do 31. května 2026, tedy shodně s účinností vládního opatření, kterým se promíjí část spotřební daně.

Nařízení vlády nabylo účinnosti v úterý 19. května 2026 a na jeho základě bude vyhlášena první maximální cena pohonných hmot pro středu 20. května 2026. Maximální ceny pohonných hmot pro následující den bude i nadále vyhlašovat Ministerstvo financí na svých webových stránkách. Nemění se ani způsob výpočtu cen, které se odvíjejí od třídenního klouzavého průměru velkoobchodních cen a maximální marže zůstává 3 Kč za litr u benzínu i nafty.

Pokud mimořádná tržní situace přetrvá, může být regulace prodloužena nebo zpřísněna. Při odeznění důvodů bude bez zbytečného odkladu zrušena.

Článek obsahuje štítky

ceny , MF , pohonné hmoty , regulace , TZ

