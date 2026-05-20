Gregorová (Piráti): EU musí hodnoty aktivně bránit

20.05.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Europoslankyně Markéta Gregorová k aktuálně schvalované rezoluci, týkající se právního státu a zneužívání finančních prostředků EU na Slovensku

Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Nesmíme Robertu Ficovi dovolit, aby Slovensko dopadlo jako Maďarsko. Tamní situace vyvolává stále větší obavy, a proto chceme, aby ji Evropská komise jednoznačně posoudila. Napříč parlamentem jsme se shodli, že největší rizika vnímáme v korupci.

Demokracie není jen o volbách, ale také o nezávislých institucích a ochraně základních svobod. Evropská unie musí být schopná tyto hodnoty aktivně bránit.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Článek obsahuje štítky

EU , piráti , Slovensko , Gregorová

