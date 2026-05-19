MD: Navrhujeme příští rok nezdražovat dálniční známky

Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Klíčovou změnou je zrušení automatické valorizace cen dálničních známek. Pro příští rok by tak jejich ceny měly zůstat na stejné úrovni jako letos. Na základě vypořádání připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení navrhovaná novela v této fázi neupravuje slevy pro nízkoemisní vozidla.
„Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny v příštím roce nezvyšovaly,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Pokud novelu podpoří zákonodárci, měly by ceny dálničních známek pro rok 2027 zůstat na stejné úrovni jako letos:
- roční dálniční známka: 2570 Kč
- 30denní dálniční známka: 480 Kč
- 10denní dálniční známka: 300 Kč
- 1denní dálniční známka: 230 Kč
Aktuální novela v?tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.
„Chováme se odpovědně a nechtěli jsme dále odkládat zrušení valorizace cen dálničních známek. O férovém nastavení cen pro všechny uživatele dálnic budeme s Evropskou komisí dále jednat,“ doplnil ministr Bednárik.
Novelu nyní projedná vláda, poté ji čeká standardní legislativní proces v Poslanecké sněmovně a Senátu. Účinnost se předpokládá od 1. ledna 2027.
Souběžně se v legislativním procesu nachází také senátní návrh na změnu parametrů jednodenní dálniční známky. Ta by nově neměla být vázána na konkrétní kalendářní den, ale platila by 24 hodin od okamžiku nákupu. Ministerstvo dopravy již připravuje systém elektronických dálničních známek na tuto úpravu.
