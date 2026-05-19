Liberecký kraj: Téměř 700 volných míst na středních školách

V pátek 15. května se uchazeči o studium na středních školách dozvěděli výsledky prvního kola přijímacího řízení. V Libereckém kraji se na čtyřleté obory dle dat společnosti Cermat letos přihlásilo celkem 5 414 uchazečů, přijato jich bylo 4 795. Úspěšnost tak dosáhla 88,6 %.
„Přijímačky jsou pro děti i rodiče stresující období a páteční zveřejnění výsledků s sebou přineslo spoustu emocí. Mám radost za všechny, kterým se podařilo dostat na vysněnou školu, ale zároveň chci podpořit i ty, kterým první kolo nevyšlo podle představ. Druhé kolo je stále šance najít školu a obor, který jim bude sedět. Na čtyřletých oborech je v Libereckém kraji po prvním kole volných 688 míst,“ říká radní pro školství a sport Libereckého kraje Jitka Skalická.
Nejvíce přijatých uchazečů zamířilo tradičně na střední odborné školy a střední odborná učiliště s výučním listem. Velký zájem byl i letos o gymnázia a lycea. Přestože počet deváťáků meziročně mírně klesá v souvislosti s demografickým vývojem, zájem o některé obory zůstává dlouhodobě velmi vysoký.
V kraji i nadále zůstává 688 volných míst na čtyřletých studijních oborech, kam se mohou hlásit zájemci ve 2. kole přijímacího řízení. Volná místa jsou aktuálně dostupná napříč různými typy škol a oborů:
- gymnázia - 14 volných míst
- lycea - 26 volných míst
- střední odborné školy - 199 volných míst
- SOU s maturitou - 60 volných míst
- SOU s výučním listem - 389 volných míst
Přehled volných míst na konkrétních školách je postupně zveřejňován v systému DiPSy.
Letošní přijímací řízení zároveň znovu ukázalo, jak důležitou roli hraje správné nastavení priorit při podávání přihlášek i dobrá orientace v nabídce oborů a škol. Řada uchazečů se dostala na školu uvedenou na první nebo druhé prioritě, přesto ale zůstávají obory a školy, kde je konkurence dlouhodobě mimořádně vysoká.
„Dlouhodobě se snažíme sledovat nejen kapacity škol, ale i proměňující se zájem o jednotlivé obory a potřeby regionu. Chceme, aby měli mladí lidé v kraji co nejširší možnosti a aby si mohli vybrat cestu, která jim bude dávat smysl. Zároveň je důležité připomínat, že neúspěch v prvním kole neznamená konec možnosti studovat vysněný nebo blízký obor,“ doplňuje Jitka Skalická.
Školy, které mají volné kapacity, nyní postupně vyhlašují druhé kolo přijímacího řízení. Kritéria přijímání zveřejňují od 15. do 18. května v systému DiPSy. Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 24. května, případně ještě 25. května v listinné podobě. Uchazeči si mohou podat až tři přihlášky do oborů bez talentové zkoušky a až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Výsledky druhého kola přijímacího řízení budou známé 23. června 2026.
