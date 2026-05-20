Štěpánek (Trikolora): Až takhle jsme zdegenerovali?

20.05.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k černobílému vidění světa expremiéra ODS Mirka Topolánka

Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Vyslovuju naprosto zásadní, ba přímo absolutní nesouhlas s Mirkem Topolánkem. To, co říká, je naprostá demagogie (ZDE). Už před čtyřmi lety jsem napsal komentář nazvaný „Názorová bipolarita je past na svobodu“. Na Topolánkovu demagogii to sedí jak pr..el na hrnci. Kousek z onoho komentáře tady odcituju:

„Kdo nejde s námi, jde proti nám. Tohle staré bolševické heslo dostalo v současnosti opět křídla. Nevolíš Drahoše? Pak dozajista uctíváš Zemana. Nepodporuješ Fialu? Jsi Babišova kobliha. Jsi proti povinnému covidovému očkování? Jsi antivaxer. Kritizuješ EU? Táhni do Ruska. Nemáš na profilu ukrajinskou vlaječku? Jsi ruský šváb. Nejásáš nad Zelenským? Jsi Putinův troll. A takhle by se dalo pokračovat dál a dál. Ano, takhle jednoduchý je svět některých lidí. Až takhle jsme zdegenerovali. Když to není bílé, musí to být černé. Když to není horké, musí to být studené. Světlo, tma. On, off. Láčkovci. Jenže svět není černobílý, nýbrž barevný. A dokonce i mezi černou a bílou je moře odstínů šedé. Ale vykládejte tohle demagogům celého světa, kteří zrovna v těchhle časech mají hody.“

Skvěle Topolánka okomentovala také Angelika Bazalová: „To je jako vybírat si mezi morem a cholerou. Aneb Topolánkovo falešné dilema. Vůbec nevím, proč bychom měli být nuceni k tomu takový výběr dělat.“

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Zdroje:

https://www.facebook.com/reel/905533495825232

