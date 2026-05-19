DPP: Soutěž na dodavatele vlaků a systému pro metro C a D

Oba uchazeči, společnost ALSTOM Czech Republic a konsorcium firem Siemens Mobility a ŠKODA TRANSPORTATION, splnili kvalifikační kritéria a DPP je vyzval k účasti v jednací fázi. Jejím výsledkem bude upřesnění řady technických parametrů předmětu veřejné zakázky. Na jednací fázi naváže poslední, nabídková fáze, ve které budou uchazeči vyzváni k podání nabídek. Průběh veřejné zakázky monitoruje, na otevřenou soutěž a transparentní výběr dodavatele dohlíží nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR.
V soutěžním dialogu na dodavatele automatických vlaků a dopravního systému pro linky C a D má DPP uzavřenou velmi důležitou fázi. Ověřil a vyhodnotil všechny kvalifikace a reference, které předložili oba uchazeči v žádosti o účast v zadávacím řízení. Společnost ALSTOM Czech Republic a konsorcium firem Siemens Mobility a ŠKODA TRANSPORTATION v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek splnily jak požadavky na základní a profesní způsobilost, tak i požadovaná kritéria na ekonomickou a technickou kvalifikaci.
Cílem jednací fáze, do které nyní soutěžní dialog vstoupil, je detailně seznámit účastníky tendru s požadavky DPP a jeho zamýšleným technickým řešením předmětu veřejné zakázky. Výsledkem bude upřesnění technických a navazujících finančních a smluvních parametrů. Ze soutěžního dialogu kromě jiného vyplyne přesný počet vlaků, které DPP bude v plně automatickém provozu skutečně potřebovat.
Uchazeči budou mít proto kromě jiného za úkol spočítat simulaci plně automatického provozu na lince C při špičkovém intervalu minimálně 90 vteřin a současně zohlednit nároky na provozní zálohu a servis. Obdobně budou počty vlaků ověřeny i pro budoucí linku D. Na základě upřesnění jednotlivých parametrů z jednací fáze vznikne zadávací dokumentace, včetně kritérií hodnocení a závazného vzoru smlouvy. V následné nabídkové fázi budou uchazeči vyzváni k podání svých nabídek.
„Uzavření kvalifikační fáze soutěžního dialogu je pro nás klíčovým milníkem. Je potěšující, že oba uchazeči splnili veškerá kvalifikační kritéria, což potvrzuje, že podmínky byly nastaveny férově a transparentně. Další, neméně důležitá fáze, bude spočívat ve společném precizování technických parametrů, počtu pořizovaných souprav metra i podmínek provozu na linkách C a D. Praha se dlouhodobě snaží rozvíjet městskou hromadnou dopravu tak, aby byla modernější, spolehlivější, kapacitnější a pohodlnější pro cestující. Pořízení plně automatických vlaků je přesně tím krokem, který nás v tomto směru výrazně posune kupředu,“ říká Jaromír Beránek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
„Z pohledu Transparency International jsou u veřejné zakázky na automatizaci linek metra C a D naplňovány aspekty úspěšné implementace mezinárodně osvědčeného nástroje Paktu integrity, v jehož rámci naše nevládní protikorupční organizace expertně monitoruje průběh zakázky. Dosavadní vývoj tendru považujeme za transparentní. Máme zajištěný přístup k relevantním dokumentům a informacím průběžně při jejich vzniku či aktualizaci. Předkládané materiály jsou obecně zpracovány v dostatečné kvalitě a neobsahují kritické nedostatky,“ hodnotí David Kotora, výkonný ředitel Transparency International a dodává: „Z našeho monitoringu vyplývá, že klíčový požadavek na rovné zacházení s účastníky zadávacího řízení je naplňován. DPP mimo jiné po obou účastnících požaduje doložení podkladů ve stejné úrovni detailu a poskytuje jim k tomu shodný časový prostor, který oba využívají v obdobné míře,“ dodává.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
