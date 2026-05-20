Zwyrtek Hamplová: Petr Pavel přestává být mým prezidentem

20.05.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přihlášení prezidenta Pavla k jednomu politickému proudu

Nevěřila jsem, že by se český prezident tak jednoznačně přihlásil k jednomu politickému proudu, který, když prohrál volby, začal vyvolávat mezi českými občany pod jakoukoli záminkou neustálé napětí. Stalo se.

Nevěřila jsem, že by se český prezident tak jasnou podporou vzniku evropské federace, aniž by se kohokoliv jiného v naší zemi ptal, dokázal tak klidně vyslovit pro faktický zánik samostatné České republiky. Stalo se.

Nevěřila jsem, že český prezident by v tomto roce dokázal dát svou osobní záštitu festivalu spolku Meeting Brno proti jasně projevené vůli značné části veřejnosti včetně lidických občanů ze spolku LIDICE MEMORY, protože daný festival je letos bytostně spjat se sjezdem sudetských Němců na našem území, a proto názorově čím dál víc rozděluje společnost. Stalo se.

Teď především nevěřím, že je to celé náhoda.

Tyto kroky mají Českou republiku očividně hlavně rozdělovat a tím vůči vnějšímu světu oslabovat. Někteří politikové (včetně prezidenta), mají-li dokonce deklarovat svou názorovou podporu, zvolí si mezi spolkem Meeting Brno a spolkem LIDICE MEMORY raději spolek Meeting Brno spjatý se sjezdem sudetských Němců. Jejich důvody, proč tak činí, jsou neuchopitelné.

Do této doby jsem vždy říkala, že s prezidentem Petrem Pavlem často nesouhlasím, ale respektuji, že je i můj prezident.

Po poskytnutí prezidentské záštity festivalu pořádaným spolkem Meeting Brno přes znalost negativní vůle značné části české veřejnosti včetně spolku LIDICE MEMORY pro přímou spojitost se sjezdem sudetských Němců na našem území přestává být Petr Pavel mým prezidentem, protože on sám jím už nechce být.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

