Stop terorizování dětí. Filip Turek se rozzlobil nad učebnicí

20.05.2026 12:34 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Filip Turek se rozzlobil nad dopisem jednoho z voličů. Nad dopisem, kde jeden z tatínků popisoval, co se učí jeho dcera v první třídě. O škodlivosti automobilů. Turek ukázal obrázky ve zmíněné učebnici a zdůraznil, že by okamžitě přestal s tímhle „terorizováním dětí“.

Foto: Youtube
Popisek: Filip Turek

Čestný prezident Motoristů, poslanec a zmocněnec pro Green Deal Filip Turek ve vysílání televize XTV reagoval na přání jednoho z rodičů, který mu poslal učebnici své dcery. Učebnici prvouky pro první třídy základních škol. V této učebnici se píše, že automobily škodí planetě. Filip Turek toto téma uvedl jako „zelenou propagandu na základní škole“.

Turek a učebnice pro prvňáčky

A citoval z dopisu zmíněného rodiče, který si posteskl, že auto je v učebnici „bez kontextu vykresleno jako zlo pro planetu“. Vedle toho je prý špatně i pokoj přeplněný hračkami, protože jich je asi moc, a do třetice v učebnici nechybí obrázek planety Země, nepokojené planety Země, ze kterého čouhá cosi jako komín jaderné elektrárny. Tatínek k tomu v dopise určeném Turkovi uvedl, že si takto představuje vymývání mozků dětem, což podle jeho názoru rozhodně není v pořádku. „Pak se už nemůžu divit, že tu máme líheň aktivistů, co se lepí k silnici,“ citoval Turek z dopisu diváka. „A víte, na co se mě dcera hned zeptala? Proč máme dvě auta, když to škodí planetě,“ doplnil ještě úryvek z dopisu Turek.

Poté upozorňoval, že díky automobilům se mohou po světě svobodně pohybovat miliardy lidí. Existuje díky tomu ta moderní civilizace, obchod, všechno, a vlastně je to vrchol průmyslové revoluce, kterou až teď překonávají internet a digitální technologie. Z té průmyslové revoluce, řekl bych, vlak byl takový jako počátek té dopravy a to auto se stalo vrcholem. … To užití automobilu je prospěšné. A bože, proč učíme děti ve škole, že je auto něco špatnýho? Že je elektrárna něco špatného?“ kroutil hlavou Turek.

„Já bych asi přestal děti tímhle způsobem terorizovat. Aby se nám pak dětičky nepřilepily k silnici,“ uzavřel téma čestný prezident Motoristů.

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=yxc2B7CEmUg&t=1327s

