Stop terorizování dětí. Filip Turek se rozzlobil nad učebnicí

Čestný prezident Motoristů, poslanec a zmocněnec pro Green Deal Filip Turek ve vysílání televize XTV reagoval na přání jednoho z rodičů, který mu poslal učebnici své dcery. Učebnici prvouky pro první třídy základních škol. V této učebnici se píše, že automobily škodí planetě. Filip Turek toto téma uvedl jako „zelenou propagandu na základní škole“.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Poté upozorňoval, že díky automobilům se mohou po světě svobodně pohybovat miliardy lidí. Existuje díky tomu ta moderní civilizace, obchod, všechno, a vlastně je to vrchol průmyslové revoluce, kterou až teď překonávají internet a digitální technologie. Z té průmyslové revoluce, řekl bych, vlak byl takový jako počátek té dopravy a to auto se stalo vrcholem. … To užití automobilu je prospěšné. A bože, proč učíme děti ve škole, že je auto něco špatnýho? Že je elektrárna něco špatného?“ kroutil hlavou Turek.
„Já bych asi přestal děti tímhle způsobem terorizovat. Aby se nám pak dětičky nepřilepily k silnici,“ uzavřel téma čestný prezident Motoristů.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku