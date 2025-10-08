Česká televize: Nový obsah ČT edu navazuje na seriál Ratolesti a řeší aktuální témata

08.10.2025 10:17 | Tisková zpráva

Vzdělávací portál ČT edu navazuje na seriál rozcestníkem s podporou pro pedagogy, žáky i rodiče Nebuďte na to sami.

Česká televize: Nový obsah ČT edu navazuje na seriál Ratolesti a řeší aktuální témata
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Seriál Ratolesti představuje svět dospívajících nejen v prostředí školy, ale také jejich rodin. Otevírá citlivé příběhy a ukazuje náročné situace, které se mohou v životě objevit. Na tato témata reaguje vzdělávací portál ČT edu novým obsahem – rozcestníkem s praktickou podporou pro pedagogy, žáky i rodiče: Nebuďte na to sami.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 6156 lidí

Na projektu spolupracovali odborníci a psychologové, kteří se dlouhodobě věnují daným tématům, společně s neziskovými organizacemi zaměřenými na prevenci a podporu dětí. Zapojili se i samotní tvůrci seriálu Ratolesti.

„Stránka je koncipována jako dlouhodobý projekt. Chceme ji doplňovat o další témata, aby nabízela stále aktuální podporu a praktické materiály. Naším cílem je, aby učitelé, rodiče i žáci věděli, že na problémy nejsou sami – a měli po ruce nástroje a kontakty, které jim usnadní první kroky k řešení,“ říká vedoucí redaktorka ČT edu Anna Kabelková.

Stránka funguje jako podpůrný systém pro všechny, kdo se ve škole nebo v rodině setkávají s těžkými situacemi. Uživatelé zde mohou najít důležité informace, jak v konkrétních situacích postupovat a koho informovat. Nikdo nemusí být na těžké situace ve škole sám. On-line portál je určen nejen jednotlivcům, kteří se aktuálně potýkají s obtížnou životní situací, ale také jejich blízkým a přátelům, kteří chtějí poskytnout oporu.

Stránku Nebuďte na to sami najdete ZDE.

Psali jsme:

Česká televize: Mise StarDance Tour 2025 startuje
Česká televize: Dokument ukazuje, jak se žije mladým s bolestí v duši
Česká televize: Hokejový šlágr Kometa – Sparta odstartuje 70. sezonu ligových přenosů
Česká televize: Výstava Večerníček slaví 60 let je prodloužena

Zdroje:

https://edu.ceskatelevize.cz/nebudte-na-to-sami

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

děti , prevence , vzdělávání , TZ , ČT edu , ˇ(Ceská televize

autor: Tisková zpráva

MUDr. Ivo Trešl byl položen dotaz

Dezinformace

Pane Trešle, dobrý den. Viděl jsem vás na těchto stránkách a podle odpovědí, co jsem četl, působíte rozumně i jako sympaťák. Mám na vás dotaz, který se sice netýká medicíny, ale jako politik se dozajista věnujete i dalším tématům. Zajímá mě, co si jako člen STAN myslíte o boji proti dezinformacím, c...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká televize: Nový obsah ČT edu navazuje na seriál Ratolesti a řeší aktuální témata

10:17 Česká televize: Nový obsah ČT edu navazuje na seriál Ratolesti a řeší aktuální témata

Vzdělávací portál ČT edu navazuje na seriál rozcestníkem s podporou pro pedagogy, žáky i rodiče Nebu…