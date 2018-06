Česká televize hostila třináctý ročník odborné konference DIGIMEDIA 2018

Druhé televizní digitalizaci v České republice už nic nestojí v cestě. Dvě největší komerční televizní skupiny, Nova a Prima, nebudou na rozdíl od vypínání analogového vysílání před deseti lety bránit nástupu nového vysílacího standardu. Smířily se s tím, že současné vysílací sítě DVB-T budou muset opustit pásmo 700 MHz, které bude použito pro mobilní sítě nové generace. Na konferenci DIGIMEDIA 2018, jejíž 13. ročník proběhl ve středu 6. června 2018 v České televizi v Praze na Kavčích horách, se na tom shodli generální ředitel FTV Prima Marek Singer a technický ředitel TV Nova Josef Uher.

Nova s Primou však nadále vylučují, že by v terestrickém vysílání nabídly volně HD verze svých programů. Naopak by uvítaly vznik placené platformy v nových sítích DVB-T2, která by kopírovala podobnou službu Simpli TV z Rakouska, již na konferenci prezentoval výkonný ředitel společnosti IP Austria Walter Zinggl. Placenou službu v DVB-T2 by podpořila i jednatelka společnosti Atmedia Czech Michaela Vasilová. Aby taková platforma mohla vzniknout, museli by provozovatelé televizního vysílání nalézt operátora, který by pro ně zajistil prodej služeb na maloobchodním trhu a získal potřebnou kapacitu v připravovaných sítích DVB-T2. Placenou službu v terestrice naopak zcela odmítá generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer, podle něhož více než polovina domácností v České republice odmítá za příjem televizního vysílání platit a terestriku vnímá jako bezplatnou službu. Obdobný postoj deklaroval za Českou televizi i generální ředitel Petr Dvořák. „Naše programy budeme vždy poskytovat našim divákům zdarma. Vzhledem k tomu, že jsme financováni z veřejných zdrojů, tak nám nepřipadá fér, abychom dále zpoplatňovali,“ řekl posluchačům.

Na přechod k DVB-T2 mají čeští diváci ještě dva roky, poslední vysílače ve stávajícím standardu DVB-T budou vypnuty na konci června 2020. Vyplývá to z návrhu „Technického plánu přechodu“, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort nyní podle Luďka Schneidera, ředitele odboru elektronických komunikací, vypořádává podněty z meziresortního připomínkového řízení, aby se návrh mohl do konce června dostat na jednání vlády. Podle evropského nařízení o uvolnění pásma 700 MHz totiž musí jednotlivé vlády členských států EU přijmout národní plány pro opuštění pásma 700 MHz do 30. června 2018.

Uvolněné kmitočty poté stát vydraží v aukci, kterou na druhou polovinu příštího roku připravuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Pásmo 700 MHz připadne mobilním operátorům pro datové a hlasové sítě nové generace. Aukce ČTÚ by mohla otevřít cestu čtvrtému mobilnímu operátorovi, který by konkuroval zavedeným hráčům T-Mobile, O2 a Vodafone, uvedl na konferenci DIGIMEDIA 2018 předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. Zájem o účast v této aukci projevil generální ředitel Nordic Telecomu Libor Dočkálek. Podle jeho slov však bude záležet na podmínkách tendru, které bude ČTÚ teprve definovat. Nyní úřad konzultuje návrh principů aukce, který ještě během léta předá vládě.