Zelení: Fialovy škrty ohrožují demokracii

Škrty Fialovy vlády ohrožují demokracii. Návrh rozpočtu na rok 2026 ukazuje, že vláda Petra Fialy se vzdala svých slibů i priorit. Místo investic do školství, vědy a bezpečnosti přichází škrty, které oslabují budoucnost celé země.
- Na školství chybí desítky miliard – vláda slibovala 5,2 % HDP, ale plánuje jen dvě třetiny. Místo slíbených 459 miliard jen 276. Děti a učitelé mají platit cenu za „úspory“.
- Věda a výzkum klesají na úroveň roku 2019, i když inflace mezitím zdražila všechno. Místo špičkové vědy čeká naše univerzity úpadek.
- Bezpečnostní služby mají méně peněz než před invazí Ruska na Ukrajinu.
Výsledek? Demokracie se lidem začíná spojovat se zklamáním a škrty místo s lepší budoucností. A to je nebezpečné.
Celý text Jaromíra Baxy si přečtěte ZDE.
autor: PV