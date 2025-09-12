Zelení: Fialovy škrty ohrožují demokracii

12.09.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k návrhu státního rozpočtu pro rok 2026

Zelení: Fialovy škrty ohrožují demokracii
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Škrty Fialovy vlády ohrožují demokracii. Návrh rozpočtu na rok 2026 ukazuje, že vláda Petra Fialy se vzdala svých slibů i priorit. Místo investic do školství, vědy a bezpečnosti přichází škrty, které oslabují budoucnost celé země.

  • Na školství chybí desítky miliard – vláda slibovala 5,2 % HDP, ale plánuje jen dvě třetiny. Místo slíbených 459 miliard jen 276. Děti a učitelé mají platit cenu za „úspory“.
  • Věda a výzkum klesají na úroveň roku 2019, i když inflace mezitím zdražila všechno. Místo špičkové vědy čeká naše univerzity úpadek.
  • Bezpečnostní služby mají méně peněz než před invazí Ruska na Ukrajinu.

Výsledek? Demokracie se lidem začíná spojovat se zklamáním a škrty místo s lepší budoucností. A to je nebezpečné.

Celý text Jaromíra Baxy si přečtěte ZDE.

Strana zelených

  • SZ
Psali jsme:

Zelení: Škrty v sociálních službách jsou falešná úspora
Zelení: Hřiště pro pár oligarchů?
Zelení: Vyjednávání jako telenovela
Zelení: V Gaze probíhá genocida. Kdy se Česká republika postaví na správnou stranu?

Zdroje:

Článek obsahuje štítky

demokracie , státní rozpočet , vláda , zelení

autor: PV

