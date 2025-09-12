Ministerstvo obrany: Česká republika pomůže Polsku

12.09.2025 19:15 | Tisková zpráva

ČR podpoří Polsko v zajištění obrany proti aktuálním hrozbám v souvislosti s dopady ruských dronů na polské území.

Ministerstvo obrany: Česká republika pomůže Polsku
Foto: mocr.cz
Popisek: Budova Ministerstva obrany ČR

Do země je připravena vyslat vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. O vyslání jednotky Polsko požádalo po dnešním telefonátu ministryně obrany Jany Černochové s jejím polským protějškem Wladyslawem Kosiniak-Kamyszem. Černochová o pomoci, která bude do Polska vyslána v rámci stále platného mandátu, informovala premiéra Petra Fialu.

„Polsko je náš blízký a spolehlivý spojenec a naši pomoc tak považuji za naprostou samozřejmost. Důležité je, aby pomoc přišla rychle a dali jsme tak Rusku najevo naši jednotu. Jednotku jsme připraveni vyslat v řádu dnů,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka možnosti pomoci během dne koordinoval se svým polským protějškem Wiesławem Kukulou. „Do Polska jsme připraveni znovu vyslat naši vrtulníkovou jednotku pro speciální operace z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Počet vojáků bude upřesněn podle aktuální situace a možností logistické podpory, nepřesáhne však 150 vojáků. Počítáme s nasazením na dobu do tří měsíců,“ poznamenal. Připomněl, že vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila a mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při katastrofálních povodních, které Polsko postihly.

Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který schválil Parlament České republiky v loňském roce. V jeho rámci může být v rámci posílení obrany východní hranice NATO v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku vysláno celkem do 2 000 vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu působí na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.

Ing. Martin Dvořák byl položen dotaz

Bez svobody slova není demokracie

To máte svatou pravdu, ale proč tedy nerespektujete názory druhých? Myslím těch, co s vámi nesouhlasí. Proč je shazujete, urážíte a najímáte lidi jako Foltýn nebo vůbec celý ten váš slavný boj proti dezinformacím? Vždyť to není opět nic jiného než snaha umlčet ty, co s vámi nesouhlasí.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

