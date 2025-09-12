Gregorová (Piráti): Energetická bezpečnost unie nesmí být rukojmím národních zájmů

13.09.2025 8:05 | Monitoring

Vyjádření na jednání o nařízení o postupném ukončení dovozu ruského zemního plynu

Gregorová (Piráti): Energetická bezpečnost unie nesmí být rukojmím národních zájmů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Markéta Gregorová

Jednáme o tom, aby již 1. ledna 2027 v celé EU platil úplný zákaz dovozu nejen ruského plynu, ale také ropy a rafinovaných produktů. Komise sice navrhovala výjimky pro Maďarsko a Slovensko, ty se nám ale doufám podaří z návrhu vyškrtnout, protože energetická bezpečnost celé Unie nesmí být rukojmím úzkých národních zájmů.

Posílíme také pravomoci celních a vyšetřovacích orgánů a chceme zavést povinné měsíční hlášení o původu plynu a LNG, aby se zabránilo obcházení pravidel přes třetí země. Každý plyn, který projde přes Rusko, by měl být nově považován za ruský.

Piráti dlouhodobě prosazují energetickou nezávislost a rychlý přechod na obnovitelné zdroje, a dnes se tento cíl opět přiblížil skutečnosti.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Gregorová (Piráti): Leyen podpořím
Gregorová (Piráti): Peníze musíme vynaložit chytře
Gregorová (Piráti): Rychlejší a řešení přeshraničních GDPR sporů
Gregorová (Piráti): Podporuji demonstranty pro Orbánově politice

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

dovoz , EU , piráti , plyn , ropa , Rusko , Gregorová , import

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Obejdou se státy Evropské unie bez ruské ropy a zemního plynu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Půjdete do vlády, která nebudete chtít přijmout Euro?

V čem je pro nás obyčejné smrtelníky EURO ekonomicky výhodné? Je na tom třeba Slovensko, které ho má ekonomicky líp než bylo před jeho přijetím? Mě to teda nepřijde a nevím, co by mě jako pracujícímu člověku s podprůměrným platem, který má ale větší lidí v zemi, přineslo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zrady ve vztazích, které bolí úplně stejně jako nevěraZrady ve vztazích, které bolí úplně stejně jako nevěra Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregorová (Piráti): Energetická bezpečnost unie nesmí být rukojmím národních zájmů

8:05 Gregorová (Piráti): Energetická bezpečnost unie nesmí být rukojmím národních zájmů

Vyjádření na jednání o nařízení o postupném ukončení dovozu ruského zemního plynu