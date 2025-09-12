Gregorová (Piráti): Energetická bezpečnost unie nesmí být rukojmím národních zájmů

Jednáme o tom, aby již 1. ledna 2027 v celé EU platil úplný zákaz dovozu nejen ruského plynu, ale také ropy a rafinovaných produktů. Komise sice navrhovala výjimky pro Maďarsko a Slovensko, ty se nám ale doufám podaří z návrhu vyškrtnout, protože energetická bezpečnost celé Unie nesmí být rukojmím úzkých národních zájmů.
Posílíme také pravomoci celních a vyšetřovacích orgánů a chceme zavést povinné měsíční hlášení o původu plynu a LNG, aby se zabránilo obcházení pravidel přes třetí země. Každý plyn, který projde přes Rusko, by měl být nově považován za ruský.
Piráti dlouhodobě prosazují energetickou nezávislost a rychlý přechod na obnovitelné zdroje, a dnes se tento cíl opět přiblížil skutečnosti.
Mgr. Markéta Gregorová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV