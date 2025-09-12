DIAMO: Trojanovice získají od státu pozemky za téměř čtvrt miliardy

13.09.2025 7:14 | Tisková zpráva

Stát převede na obec Trojanovice pozemky bývalého Dolu Frenštát za téměř 250 miliomů korun.

DIAMO: Trojanovice získají od státu pozemky za téměř čtvrt miliardy
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

U Zvoničky strážkyně Beskyd na Horečkách podepsali ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar se starostou obce Trojanovice Jiřím Novotným převodní a kupní smlouvy, prostřednictvím které stát převede pozemky bývalého Dolu Frenštát na obec Trojanovice za téměř 250 mil. Kč. Tento akt byl završením dlouholetého úsilí zajistit celému regionu udržitelnou budoucnost. Jde o výsledek příkladné spolupráce mezi místní samosprávou, Moravskoslezským krajem a státním podnikem DIAMO. Spojujícím prvkem této spolupráce je rozvojový projekt Cérka. Jedná se o výjimečnou událost, neboť podobný převod majetku státu na místní samosprávu v takto velkém rozsahu se uskutečnil naposledy před dvaceti lety.

Rozsáhlé území o výměře přes 35 ha obsahuje areál bývalého Dolu Frenštát a přilehlou vodní nádrž. Toto území ještě v nedávné historii představovalo jádrovou oblast těžebních aktivit v největším dobývacím prostoru v bývalém Československu o výměře 63 km2. O zahájení těžby pod Beskydami bylo rozhodnuto na 16. sjezdu KSČ v roce 1976. Díky převodu rozsáhlých pozemků na místní samosprávu, získává celý region, po půl století, zcela novou perspektivu pro další smysluplný rozvoj.

„Projekt CÉRKA má ambici zajistit budoucnost širokého regionu, který zahrnuje 2 kraje a žije v něm přes 200 tis. obyvatel. Je nejen o bydlení, kultuře, volnočasových aktivitách, architektuře a urbanismu, ale především o vzdělávání, inovacích, vědě a výzkumu. CÉRKA se v současné době snaží spojovat kraje, univerzity, inovační centra, města a firmy. V tomto konkrétním případě jsme více než 30 let bojovali za budoucnost ve vlastních rukou a více než 4 roky, spolu s podnikem DIAMO, ministerstvy, krajem a inovačními centry pracovali na projektu CÉRKA“, uvedl Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice.

Právě spolupráce a jasná vize projektu CÉRKA dala společnému úsilí všech stran jasný směr založený na změně myšlení o budoucnosti celého regionu. Od uhlí k technologiím a k zajištění udržitelné budoucnosti pro příští generace. Výsledkem této spolupráce je převod výše uvedených pozemků, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 635, dne 27. srpna 2025. V současné době již probíhají projekční práce na projektu CÉRKA s podporou Operačního programu Spravedlivá transformace a Moravskoslezského kraje.

„Pro nás v podniku DIAMO je vždy velkou satisfakcí, když se území spojené s těžbou podaří nejen bezpečně sanovat, ale také vrátit do života obcí v nové podobě. Jsem rád, že zde může vzniknout prostor pro budoucnost, bydlení, služby a také vzdělávání,“ uvedl ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

