„Organizovaný zločin.“ Babiš rozstřelil pivo Fialy a Rakušana

V médiích se v posledních dnech objevila zpráva, jak exprezidenta Miloše Zemana rozzlobilo, že mítink hnutí ANO, na němž měl v září vystoupit v Ostravě jako host, nebude. Údajně mu měla být zrušena pozvánka. Andrej Babiš článek označil za lživý. „Pan prezident určitě tyhle věci neřeší, ani nevěří těm různým dezinformacím. Je pravda, že se o tom mluvilo, ale z logistických důvodů se to nedotáhlo. Nemyslím si, že ten článek, který vyšel, je pravdivý,“ uvedl, že žádný rozkol mezi ním a Milošem Zemanem se nekoná. „Pana prezidenta jsem nedávno navštívil, předtím jsme také telefonovali, opakovaně říkal, že je náš volič, takže ten šum není určitě pravdivý. On takové malichernosti neřeší,“ ujistil expremiér.
Andrej Babiš opakovaně hovoří o tom, že by chtěl mít jednobarevnou vládu. Doufá, že je voliči podpoří natolik, aby se o nemuseli opírat o nikoho dalšího. Zdůraznil však, že nikdy neřekl, že budu premiérem. „Já jsem kandidát na premiéra a jestli budu nebo nebudu premiér, to záleží na voličích. Podle našeho průzkumu si 60 % našich voličů přeje, abych byl premiérem. Ale záleží to na tom, jestli uspějeme, jestli budeme mít podporu na většinu. Dělali jsme si vlastní průzkum, kde ten potenciál hnutí ANO je 43 %. Teď se soustředíme na kampaň,“ poznamenal.
Hnutí ANO je pro všechny nejlepší volba
Podle Andreje Babiše je dnes situace jiná než v roce 2021, protože voliči měli možnost vidět výsledky jeho i Fialovy vlády. „Dnes je situace jiná, protože lidé viděli, jak my jsme vládli, jaké jsme měli skvělé výsledky,“ uvedl a ukázal na obsáhlý materiál shrnující úspěchy kabinetu hnutí ANO. Ke stávající vládě pak dodal: „A tuhle katastrofu, co tu máme, která tu vládne, tak snad už i voliči vidí, jaký je v tom rozdíl. Obrovský.“
Babiš zdůraznil, že hnutí ANO je podle něj nejlepší volbou pro všechny voliče, protože jeho vláda přinesla pozitivní výsledky. „Pro všechny jsme nejlepší volba, protože jsme za našeho působení ve vládě měli samé pozitivní výsledky. Prohráli jsme za covidu, který řešil celý svět přibližně stejně. Já chápu, že plno lidí se naštvalo, protože se ukázalo, že i odborníci říkali věci, které byly nepravdivé. Ale my jsme si nedovolili něco řešit bez doporučení Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl předseda ANO.
Šéf hnutí ANO se vyjádřil také k tomu, že premiér Petr Fiala (ODS) a předseda hnutí STAN Vít Rakušan si při nedávném společném pivu připíjeli na to, že s hnutím ANO rozhodně vyjednávat nebudou. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který byl na setkání rovněž pozván, nakonec nepřišel. Babiš se tomu zasmál a reagoval ostrými slovy: „My ani nebudeme s organizovaným zločinem vyjednávat. Ani s kampeličkou, ani s Dozimetrem, ani s bitcoiny nebudeme vyjednávat,“ odmítl důrazně.
Následně se pustil do vysvětlování, jaký je rozdíl mezi ODS a STAN: „ODS vznikla jako pravicová strana, která se postupně stala symbolem korupce. Zničili tu moc věcí. A STAN vznikl rovnou jako organizovaný zločin ve Zlíně, pak přišli sem do Prahy. Dozimetr, pět mrtvých. Tak s nimi určitě ne. A Piráti, kteří zničili stavební řízení? Korytáři, s nimi také ne,“ odmítl rezolutně.
K otázce možné povolební spolupráce s SPD se Andrej Babiš konkrétní odpovědi vyhýbal. „Říkám: dejte nám maximum a po volbách se uvidí. Znovu opakuju, že máme potenciál 43 %. Jsme jediní relevantní, kompetentní, máme zkušenosti i v zahraničí,“ uvedl.
Únik programu i kritika vlády
Kromě jiného Babiš okomentoval také údajný únik předvolebního programu hnutí ANO, který měl během srpna uniknout z tiskárny. Podle něj premiér Fiala ukradl hnutí ANO podporu hypotéky a pro mladé. Vládní strany prý nemají lidem co nabídnout. „Protože oni vlastně žádný program nemají, oni mají nějakou halucinaci, co bude v roce 2030,“ podotkl.
Fialův kabinet se podle jeho slov umí jen vymlouvat na válku na Ukrajině. Kriticky poukázal i na kroky ministryně obrany a lídryně kandidátky Spolu Jany Černochové (ODS). „Nakupuje tanky bez výběrového řízení. Na to peníze mají, ale na zdravotnictví, školství, kulturu, sport – na to peníze nemají. Ten rozpočet je absolutně skandální. Berou peníze všem,“ uvedl k výdajům na obranu.
Lídr opozičního hnutí ANO představil také klíčové body volebního programu hnutí ANO. Zopakoval, že chce znovu zavést elektronickou evidenci tržeb, tentokrát v podobě projektu EET 2.0, který má podle něj určité změny oproti předchozí verzi. „Nová verze EET podpoří poctivé podnikatele snížením daní, přímými finančními benefity a potíráním nekalé konkurence. Řešení bude postaveno na nejmodernějších systémech, nebude vyžadovat povinný tisk účtenky ani neustálé online připojení, jak to bylo. Podnikatelé budou moct mít zdarma k dispozici software Finanční správy České republiky,“ uvedl.
Rovněž zdůraznil, že se jeho hnutí plánuje zaměřit na provozní výdaje státu. „Fiala sliboval, že je sníží o 100 miliard korun. Jaký je výsledek? Navýšil je o 50 miliard, protože tam má plný barák, tam už není kde sedět. Za mě tam bylo volné patro,“ dodal předseda ANO s tím, že z Úřadu vlády chce vyhodit tři stovky lidí.
Pokud by se hnutí ANO dostalo opět k moci, rád by se Andrej Babiš zbavil i zbytečných ministerských postů, které podle něj jen zatěžují státní rozpočet. „Máme ministra pro EU, zbytečného ministra pro vědu a výzkum. Ten má dvě auta, papají tam, cestují do zahraničí. O ničem. To je šest miliard ročně,“ vypočítával předseda ANO.
Podle něj se hnutí ANO chce v příštím volebním období zaměřit také na veřejné finance a přepracování státního rozpočtu. Upozornil, že poměrná výše dluhu České republiky v posledních letech výrazně narostla a je nezbytné přijmout kroky k jeho stabilizaci.
autor: Natálie Brožovská