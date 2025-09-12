Macinka píše do USA kvůli vraždě Kirka: Odkaz inspiroval celý svět

12.09.2025 19:46 | Monitoring

Světem otřásla vražda jedné z nejvýznamnějších osobností konzervativního pravicového hnutí v USA Charlieho Kirka. V Česku na ni reagovali i politici a veřejné osobnosti. Předseda Motoristů sobě Petr Macinka zaslal přímo kondolenci, na památku Charlieho Kirka se navíc uskuteční mše svatá, kterou povede kardinál Dominik Duka. Někteří ale pojali vzpomínku po svém.

Macinka píše do USA kvůli vraždě Kirka: Odkaz inspiroval celý svět
Foto: Repro Youtube
Popisek: Zastřelený americký konzervativní aktivista Charlie Kirk

Jednatřicetiletý zakladatel konzervativní studentské organizace Turning Point USA byl ve středu odpoledne postřelen při atentátu během akce na Utah Valley University do krku. Přestože byl okamžitě převezen do nemocnice a lékaři bojovali o jeho život, svým zraněním podlehl. Byl ženatý a měl dvě děti - ročního syna a tříletou dceru. Kirk dlouhodobě patřil mezi blízké spojence hnutí Donalda Trumpa.  Americký prezident prohlásil, že šlo o brutální útok na svobodu slova a konzervativní hnutí.

Tragédie vyvolala reakce nejen zahraničí, ale i v České republice. Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka na sociální síti označil smrt Charlieho Kirka za „odpornou popravu“. Podle něj je Kirkův odkaz silnější než nenávist všech „levičáckých teroristů, kteří jsou schopni pro svůj názor i střílet“.

Ve svém vyjádření zároveň připojil kondolenci, kterou adresoval Davidu Wisnerovi, který je nový chargé d'affaires na americkém velvyslanectví v Praze.

„Jsme hluboce zarmouceni tragickou zprávou o zavraždění Charlieho Kirka,“ uvádí Macinka. Zdůrazňuje, že soustrast nesděluje jen osobně, ale i politicky za svou stranu: „Jménem české politické strany Motoristé sobě chci vyjádřit naši upřímnou soustrast jeho rodině, přátelům, kolegům a obdivovatelům po celých Spojených státech.“

„Sdílíme žal všech, kteří si váží svobody a lidské důstojnosti. Naše myšlenky jsou obzvláště s jeho ženou, jeho dvěma dětmi a jeho nejbližšími blízkými,“ pokračuje předseda Motoristů sobě.

Psali jsme:

Charlieho Kirka vykresluje jako vzor konzervativních hodnot. „Charlie Kirk spojoval lásku k vlasti, oddanost rodině a respekt k ostatním do poselství, které ani jeho předčasná smrt nemůže umlčet,“ zdůrazňuje.

Následně Petr Macinka připomíná, jak Kirk inspiroval mladé, aby si vážili demokracie, svobody a odvahy. „Věřil, že cestou k porozumění je otevřený a čestný dialog, a právě proto dokázal inspirovat mladou generaci a vštěpovat jí důležitost svobody, odpovědnosti a občanské odvahy. Jeho odkaz, založený na trvalých hodnotách, bude dál inspirovat i daleko za hranicemi Spojených států,“ dodává, že i po smrti jeho odkaz pokračuje.

„Víme, že žádná slova nedokážou nahradit takovou tragickou ztrátu. Přesto věříme, že Charlie Kirk bude přetrvávat v srdcích a myslích mnohých – jako příklad odvahy, otevřenosti a víry v sílu pravdy. To je dědictví, které zanechal světu, a nikdy nebude zapomenuto,“ píše Petr Macinka s tím, že to je dědictví, které zanechal světu.

Charlie Kirk byl nejen výraznou politickou postavou, ale také otevřeně věřícím křesťanem. Sám o sobě opakovaně říkal: „Bez Ježíše nejsem nic“. Víru přijal už v dětství a později ji spojoval se svou politickou činností. Stál také za iniciativou Turning Point Faith, která měla propojit konzervativní hnutí s evangelikálními komunitami ve Spojených státech. Jeho poslední veřejná vystoupení často obsahovala odkazy na Bibli a poselství o naději a pravdě.

Petr Macinka proto zakončil svou kondolenci citací z Nového zákona, z Ježíšova kázání na hoře, konkrétně z Matoušova evangelia, kapitola 5, verše 10 a 11: „Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně,“ zasazuje závěrem Kirkovu smrt do rámce mučednictví za víru a hodnoty.

K vraždě Charlieho Kirka se ale vyjádřil také novinář, hudebník a spisovatel Bohuslav Fliedr, a to poněkud jinak. Nejprve uvedl, že mu je upřímně líto ztráty blízkého člověka, zmínil však, že šlo o polarizující osobnost.. „Dobrá, no, když všichni, tak i já. K Charliemu Kirkovi. Především, je mi líto, že už není mezi námi. Manželka přišla o zřejmě skvělého manžela, děti o zřejmě skvělého tátu. Část Ameriky o svého miláčka. Jiná část o člověka, který ji rozděloval,“ napsal.

Fliedr v této souvislosti připomněl historickou paralelu s obdobně rozdělující postavou: „Je mi líto i nedobrovolného ukončení pozemské pouti Reinharda Heydricha. I zde přišla jeho manželka o zřejmě skvělého manžela a děti o zřejmě skvělého tátu. Část obyvatel tehdejšího Československa o svého miláčka. Jiná část o člověka, který lidi iritoval tím, že je rozděloval. Že ve jménu nadřazené rasy hlásal Make Deutschland Great Again.“

„Pravda a láska, která se snaží vítězit nad lží a nenávistí, to nemají vůbec lehké,“ zakončil novinář.

Nad jeho vyjádřením se totálně zhnusil místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. Ve svém komentáři ho zařadil do kategorie lidí, kteří podle něj překrucují význam „pravdy a lásky“. „Z cyklu ‚I takové exempláře mezi námi žijí‘: Bob Fliedr. Takhle si oni představují tu Pravdu a Lásku.“

V dodatku pak připomněl i jeho profesní minulost. „Proč mě jen nepřekvapuje, že ten člověk je bývalý redaktor České televize a že do Senátu kandidoval za STAN?“ dodal Štěpánek.

Pod jeho příspěvkem se objevily i další kritické reakce. Někteří komentující upozorňovali, že přirovnávat Charlieho Kirka k Reinhardu Heydrichovi „chce silný žaludek“. Další diskutující vyjádřil naději, že při nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny „vezmou lidé rozum do hrsti a podobné zrůdy vypráskají“.

Mše svatá za Charlieho Kirka

Vzpomínkové akce se brzy uskuteční také v Praze. Mše svatá za zastřeleného Charlieho Kirka se bude konat v chrámu Matky Boží před Týnem. Bohoslužbu povede kardinál Dominik Duka a začne v úterý 16. září od 12 hodin.

Pražský zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL) je podle svých slov zaskočen mírou nenávisti, která se po oznámení smrti Charlieho Kirka rozpoutala nejen na sociálních sítích, ale i mezi politiky. „A to v okamžiku, kdy zaznívala výzva k obyčejnému lidskému gestu, jež mělo projevit úctu zesnulému člověku,“ uvedl Wolf. Po mši bude následovat pietní akt u Mariánského sloupu, kde může každý připnout smuteční stuhu se vzkazem pro Charlieho Kirka.

„Na mši svatou a následný pietní akt u Mariánského sloupu zveme všechny lidi dobré vůle, kteří jsou znepokojeni mírou nenávisti, která se odehrává nejen na americkém kontinentě, ale i v Evropě, v naší zemi, mezi lidmi, s nimiž sdílíme společné prostory pracovišť nebo škol," dodal zastupitel Jan Wolf.

Psali jsme:

Trest smrti. Odměna přes 2 miliony korun. Vyšetřování Kirkovy vraždy se rozjelo
„Foltýni, Ludwigové, Mácové.“ Dan Vávra po vraždě Kirka vytáhl jména
„Co čeká nás?“ Vidlák vidí vlnu nenávisti. Vraždě Kirka se smějí i Češi
Zastřelený Trumpův spojenec mluvil i o Ukrajině. Výrazně

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Duka , Facebook , kondolence , Štěpánek , Macinka , mše svatá , Fliedr , Kirk

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Podporuje česká vláda svým chováním rozdělování společnosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Ing. Martin Dvořák byl položen dotaz

Bez svobody slova není demokracie

To máte svatou pravdu, ale proč tedy nerespektujete názory druhých? Myslím těch, co s vámi nesouhlasí. Proč je shazujete, urážíte a najímáte lidi jako Foltýn nebo vůbec celý ten váš slavný boj proti dezinformacím? Vždyť to není opět nic jiného než snaha umlčet ty, co s vámi nesouhlasí.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Výhody konzumace jablečného octa pro mužeVýhody konzumace jablečného octa pro muže Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Macinka píše do USA kvůli vraždě Kirka: Odkaz inspiroval celý svět

19:46 Macinka píše do USA kvůli vraždě Kirka: Odkaz inspiroval celý svět

Světem otřásla vražda jedné z nejvýznamnějších osobností konzervativního pravicového hnutí v USA Cha…