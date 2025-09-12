Feri neuspěl u Ústavního soudu: Stížnost zjevně neopodstatněná

Dominik Feri v minulosti opakovaně tvrdil, že jeho jednání nenaplňovalo skutkovou podstatu trestného činu a že v celém případu přetrvávají pochybnosti o jeho vině. Podle jeho obhajoby soudy nezjistily všechny okolnosti a pochybily také při hodnocení důkazů.
Ústavní soudci ale nyní konstatovali, že Feri ve své stížnosti nepředložil nic, co by nasvědčovalo porušení jeho základních práv, a proto ji odmítli jako zjevně neopodstatněnou. „Obecné soudy poskytly dostatek prostoru k uplatnění námitek a návrhů, ať už v hlavním líčení, nebo v opravných prostředcích, věcí se dostatečně zabývaly a na základě provedených důkazů vyslovily jednoznačný závěr o naplnění skutkové podstaty trestného činu; postupovaly v souladu s procesními předpisy a rozhodnutí řádně a srozumitelně odůvodnily,“ stojí v usnesení senátu se zpravodajem Jaromírem Jirsou.
Kauza bývalého poslance a vlivného politika mladé generace začala v květnu 2021, kdy Deník N a server A2larm přinesly svědectví několika žen o sexuálním nátlaku a znásilnění. Dominik Feri tehdy veškerá obvinění odmítl, zároveň ale rezignoval na svůj poslanecký mandát a stáhl se z kandidátky. Případem se následně začala zabývat policie, která v březnu 2022 obvinila Feriho ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. V prosinci téhož roku státní zástupce podal obžalobu a věc se dostala k soudu.
V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným a uložil mu tříletý trest vězení. Podle rozsudku znásilnil dvě dívky a u další se o to pokusil. Obvodní soud mu také uložil povinnost zaplatit poškozeným dohromady 510 tisíc korun jako nemajetkovou újmu a 33 tisíc korun jako náhradu škody. V dubnu 2024 Městský soud v Praze jako odvolací instance rozsudek potvrdil a trest se tak stal pravomocným. Do výkonu trestu Feri nastoupil téhož roku koncem května.
Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě, kde podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do Sněmovny.
Dominik Feri se poté ještě obrátil na Nejvyšší soud s dovoláním, ten ale v prosinci 2024 dovolání odmítl. Ani u Nejvyššího soudu tak neuspěl s námitkami, že soudy nižší instance údajně nehodnotily všechny důkazy a okolnosti. V lednu 2025 Nejvyšší soud pouze upřesnil, že ačkoliv v jednom dílčím skutku mohlo jít o právní pochybení, na vině a uloženém trestu to nic nemění.
Poslední možností byla pro Feriho ústavní stížnost, kterou Feri podal začátkem letošního roku. Ústavní soud ji nyní odmítl jako zjevně neopodstatněnou a konstatoval, že obecné soudy postupovaly správně. Tříletý trest vězení i povinnost zaplatit poškozeným odškodné tak zůstávají definitivně v platnosti.
Policie původně prověřovala i výpovědi dalších žen, nestaly se však součástí obžaloby. Další čtyři ženy, které neuspěly ani u Ústavního soudu, si stěžují u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
autor: Natálie Brožovská