Slavili i postřelení Fica. Rajchl po vraždě Kirka odhaluje liberály. A plánuje zakročit

V těchto dnech šokoval svět brutální čin, vražda slavného amerického konzervativního a křesťanského influencera a aktivisty Charlieho Kirka a opět se objevují komentáře typu, že si to zasloužil atd. Podobné věci jsme slýchali i zde po útoku na Babiše, který dostal několik ran holí do hlavy. Co na to říci?
Tyto násilné činy se stupňují a ukazuje se, že progresivní liberalismus je ideologií, která podněcuje k nenávisti a násilí. Byl bych opravdu rád, abychom si to uvědomili. Podívejte se po celém světě na všechny možné útoky na politiky či politické aktivisty, v posledních letech vždycky k útokům docházelo na národně-konzervativně orientované lidi. Vždy na základě nenávistné kampaně vůči jejich názorovému zakotvení a vždy ze strany progresivních liberalistů. V momentě, kdy k takovým útokům došlo, byly vždy zlehčovány či dokonce oslavovány a četli jsme komentáře, že tohle čeká i na další. Ať už se jednalo o Roberta Fica, o Donalda Trumpa a teď Charlie Kirk.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
U nás to zatím vyústilo „jen” v rány holí na Andreje Babiše, ale do kdy budeme zavírat oči před zjevným faktem, že progresivní liberalismus je politický a názorový směr, který lidi podněcuje k nenávisti a násilí? Je načase se zamyslet nad tím, jak k tomuto ideologickému směru přistoupit. V čem je to lepší než fašismus? Jedná se o směr, který chce s oponenty bojovat násilím a ještě to násilí schvaluje a podněcuje k němu další lidi. Vždyť je to znak zločinné ideologie. Je načase, abychom se k tomu postavili velmi razantně a řekli, že tohle nebudeme trpět a případně použili i legislativní kroky k omezení této ideologie úplně stejné jako vůči fašismu. Progresivní liberalismus si v jeho současné formě s fašismem vůbec v ničem nezadá.
Významnou roli v tom jistě hrají média, nebo ne?
Samozřejmě! V současné době velmi často vidíme v médiích nálepky typu fašisté, komunisté, kolaboranti, tahají nás do Ruska a podobné věci. Tahle nenávistná rétorka se stala součástí našeho každodenního života. Nedokázali jsme se proti ní postavit a v současné době je běžné, že lidé, kteří mají jiný názor na EU, na NATO či na válku na Ukrajině, jsou okamžitě velmi tvrdě napadáni nejhrubšími možnými výrazy, jsou obviňováni z kolaborace s Ruskem, což je v 99 procentech případů naprostý výmysl, protože nikdo nekolaboruje a nespolupracuje, ale tahle rétorika se uhnízdila v našich médiích a výrazným způsobem přispívá ke zvyšování úrovně nenávisti a k podněcování násilí. Případy Cintuly (atentátník na R. Fica, pozn. red.) nebo střelce na Charlieho Kirka nebo i atentátníka na Donalda Trumpa, to jsou stejní lidé. V rámci podněcování k nenávisti byli dohnáni až k tomu, že vzali do ruky zbraň a zaútočili s cílem usmrtit lidi, kteří se neprovinili ničím jiným, než že mají svůj názor, který je odlišný od progresivního liberalismu. Média k tomu výrazným způsobem přispívají. Velmi často média spekulují nad tím, že zde politici podněcují k nenávisti a rozdělují společnost, ale právě média by se měla podívat do zrcadla a zamést si před vlastním prahem. Kdo tady skutečně nejvíc podněcuje k nenávisti hned vedle progresivně-liberálních fanatiků, jsou právě mainstreamová média, která s těmi fanatiky tu hru hrají.
Podívejme se ještě na aktuální incident s údajně ruskými bojovými drony, které letěly až na území Polska. Mnozí si vzpomněli na podobnou událost z podzimu 2022, kdy na Polsko dopadla údajně ruská raketa a naše ministryně Černochová měla hned jasného viníka. Přitom se poté ukázalo, že to byla raketa ukrajinská a možná dokonce vypálená záměrně s cílem zatáhnout Poláky do konfliktu. Jak tohle vidíte?
Ve středeční debatě jsem to vmetl paní Černochové přímo do očí a musím říct, že kdybychom měli větší prostor to tam rozebrat, zcela jednoznačně bych ji usvědčil ze lži na druhou. Ona tvrdila, že měla zprávy o tom, že šlo o rakety ruského původu a dokonce použila výraz, že na raketách bylo napsáno Made in Sovětský svaz, což mě velmi pobavilo. Říkala, že tehdy hovořila o tom, že to byly rakety ruského původu a nic víc. Když si ale přečtete její tehdejší tweet, není to pravda. Psala, že to byla ruská eskalace a stalo se to na základě podnětu teroristy Putina a že jde o prokázaný útok ze strany Ruska a NATO musí přijít se silnou odezvou. Tohle tenkrát napsala a obvinila Rusko coby původce útoku, přestože neměla žádné důkazy a vycházela pouze z mediálních zpráv. Proto jsem vyzýval ke zdrženlivosti, abychom se nedopustili stejné chyby, protože se může velmi rychle ukázat, že tam je celá řada paralel se současným útokem.
Ti politici jsou nepoučitelní a pokaždé, když k nějakému takovému incidentu dojde, namísto uklidnění situace, aby se občané nemuseli bát eskalace na české území či dokonce zapojení České republiky do války, tak všichni do jednoho začnou napětí ještě zvyšovat a lidi ještě více strašit. Petr Pavel prohlásil, že už nemůžeme říkat, že se nás válka netýká. Petr Fiala manipulativně vyprávěl o tom, že drony dopadly 200 kilometrů od našeho území. Dalo by se pokračovat. Pan Lipavský a všichni další jen stupňují atmosféru strachu a snaží se lidi přesvědčit o tom, že válka je už skoro na našem území a je potřeba, abychom se začali bránit. Lipavský svůj každý druhý projev zakončuje větou, že Česko ubráníme. To na nás někdo útočí? Jde o mimořádně nezodpovědná prohlášení, která ohrožují bezpečnost naší země a zároveň výrazným způsobem zasahují do společnosti a vytváří mezi občany neklid a strach. My potřebujeme zodpovědné politiky a zkušené matadory, kteří budou situaci uklidňovat a ne ji ve svůj prospěch ještě více stupňovat a eskalovat. V současné době žijeme ve velmi neklidné době, která je vážná.
Podle čeho tak soudíte?
Vždyť jsme od Karibské krize v roce 1962 nikdy nebyli blíže jadernému konfliktu. Ironií osudu máme ve vedoucích postech státu největší hlupáky právě od toho roku 1962. Na ministerstvu zahraničí sedí pan Lipavský, který ani neví kde je sever a otáčí si přilbu obráceně. Paní Černochová je uzlíček emocí a hysterie, který na ministerstvu obrany nemá co pohledávat. Bohužel je to situace, která je pro naši zemi velmi riziková a přibližuje nás konfliktu namísto toho, aby nás přibližovala k míru. Velmi často se mi zdá, že oni si tu válku snad přejí. Je to naprosto nehorázné a doufám, že je 4. října vyměníme a přijdou do vedení státu politici, kteří budou mnohem klidnější, zkušenější a profesionálnější než tahle skupinka amatérů.
autor: Radim Panenka