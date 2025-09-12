KSČM: Návrh státního rozpočtu neřeší problémy občanů

Návrh státního rozpočtu pro rok 2026 tak, jak jej předložil ministr financí Zbyněk Stanjura, je zcela mimo realitu!

KSČM: Návrh státního rozpočtu neřeší problémy občanů
Jde především o plánovaný schodek ve výši 286 mld. Kč, který v době hospodářského růstu postrádá veškerou logiku a neřeší problémy občanů. Zároveň je vyšší o zhruba 45 mld. korun oproti letošnímu roku. Navzdory absenci krizí typu pandemie či globální recese se opět pohybujeme na úrovni krizových let. Návrhu rovněž chybí kompletní materiál s přílohami, které byly v minulosti jeho standardní součástí. Návrh rozpočtu na rok 2026 ukazuje na hlubokou ztrátu orientace vlády v ekonomické realitě této země.

Zadlužení České republiky raketově roste, a s ním i náklady na obsluhu státního dluhu – v roce 2026 přesáhnou 100 miliard korun. To je téměř celý roční rozpočet ministerstva dopravy. Zcela alarmující je také struktura samotného deficitu. Téměř 40 miliard korun tvoří převis běžných výdajů nad kapitálovými. Jinými slovy – stát se zadlužuje, aby financoval provozní výdaje, nikoliv investice. To je jako brát si hypotéku na nákup potravin.

Navýšení výdajů na obranu nad 2 % HDP (cca 206,5 mld. korun) je na úkor jiných oblastí (navíc při naprosté absenci veřejné kontroly účelnosti vynakládaných prostředků). Výdaje na dopravu mají klesnout oproti letošnímu roku zhruba o 23 % na 106,7 mld. korun. To ohrožuje modernizaci infrastruktury a ztrátu spolufinancování z EU. V době, kdy je nutné modernizovat dálnice a železnice stát škrtá právě tam, kde by měl naopak investovat. Ministerstvo školství má přijít o více než 10 mld. korun, přičemž kraje a obce budou přebírat náklady na platy kuchařek, uklízeček, školních ekonomek či školníků. Dojde tak k prohloubení regionální nerovnosti a ohrožení rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání!

KSČM takový návrh státního rozpočtu na rok 2026 odmítá! Tento návrh neobsahuje žádné prorůstové investice. Místo toho přichází s krátkozrakými škrty, které pouze odsunují problémy do budoucna. Z těchto důvodů nelze rozpočet přijmout. Je třeba ho zásadně přepracovat, to bude zcela jistě prioritní úkol pro novou vládu vzešlou z letošních říjnových voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Česká republika potřebuje investice, a stabilitu – ne další účetní triky, nesystémová rozhodnutí a dluh bez přidané hodnoty. Pokud má mít Česká republika šanci na udržitelný rozvoj, potřebujeme jinou rozpočtovou politiku. A jinou vládu!

Komunistická strana Čech a Moravy

  • KSČM
