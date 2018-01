České Budějovice: Nové služby na trase Stezky řeky Vltavy

Vltavské InfoPointy, informační centra, která jsou hlavními obslužnými místy pro turisty na plavební trase Stezky řeky Vltavy mezi Českými Budějovicemi, Hlubokou, Purkarcem, vodním dílem Hněvkovice, Týnem nad Vltavou a Koloději nad Lužnicí, po své úspěšné loňské provozní premiéře rozhodně neusnula zimním spánkem. Pro své návštěvníky již nyní připravují některé novinky.

Díky InfoPointům a originálnímu rezervačnímu systému zážitků si na jednom místě můžou návštěvníci zajistit vyhlídkovou plavbu, nebo si půjčit loď, jízdní kolo a další sportovní vybavení, občerstvit se a získat veškeré informace o turistických zajímavostech. Trasy výletníků mohou být různě dlouhé a programově nesmírně pestré. Destinace nabízí současně dlouhodobé pobyty, včetně letních dovolených.

„InfoPointy jsou místy, kde vltavská cesta každého návštěvníka fakticky začne i skončí. Cílem projektu Stezka řeky Vltavy je na jedné straně postupné soustředění veškerých informací o vltavské vodní cestě a na ní poskytovaných službách pod jednu hlavičku a na straně druhé podpora zkvalitňování stávající nabídky a rozvoje nových služeb na našem úseku řeky,“ uvedl předseda Destinanční společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný.

V prvním roce své činnosti InfoPointy obstály. „Získané zkušenosti chceme dál využívat ve prospěch všech zájemců o turistiku a relaxaci v oblasti kolem této populární řeky,“ zdůraznila manažerka projektu Stezka řeky Vltavy Michaela Jirásková a upozornila například na InfoPoint v Českém Vrbném. „Je to místo, kde lidé podobný servis ani nečekali. Přijedou se svými loděmi a jezdí v umělém kanále. Pak však zjistí, že si mohou vypůjčit další sportovní výbavu a tím si rozšiřují rozsah svých prožitků,“ doplnila Jirásková. V InfoPointech si lze zapůjčit různé druhy kol včetně tandemů nebo elektrokol, paddleboardy, in-line brusle, koloběžky, rafty a lodě.

V letošním roce by ráda manažerka projektu zlepšila informovanost návštěvníků i místních obyvatel o možnostech rekreace a relaxace přes InfoPointy. „Potěšilo nás, kolik lidí využívá InfoPoint na českobudějovickém vlakovém nádraží. Zvlášť při velkých akcích města je zájem o informace i další služby,“ uvedla Michaela Jirásková. Neopomněla ocenit servis InfoPointů v českobudějovické Lannově loděnici nebo v Hluboké nad Vltavou. Odtud se lidé ihned dostanou na cyklistickou stezku, takže nemají po zapůjčení sportovní výbavy žádné prodlevy a okamžitě se zapojují do požadované aktivity.

Podobně jsou dobré zkušenosti v Týně nad Vltavou nebo kolem zámku Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí. I tam se daří formou servisu a služeb příjemně překvapit návštěvníky. „Zvažujeme, že rozšíříme nabídku našich vyhlídkových plaveb na Hlubokou o další den,“ prozradil šéf InfoPointu v Týně nad Vltavou David Machart. V plánech je i výstavba týnského kapitanátu, kde by se služby turistům sdružily. Avizovaný už byl záměr rozšířit týnské přístaviště, včetně nového mola, a vylepšit je tak, aby sloužilo i pro největší výletní lodě v oblasti. Podíl zde má mít Povodí Vltavy. „U nás počítáme se všemi výletními plavbami, které už jsme na vodě kolem Týna nad Vltavou zavedli,“ dodal Machart.

V nabídce je i výlet po vodě k zámku Mitrowitz v Kolodějích nad Lužnicí, kde jsou vynikající podmínky pro relaxaci v klidné krajině. Zámek si vysloužil pozornost i tím, že se zde povedl záměr kolem rekonstrukcí. „Chceme rozšířit relaxační zónu pro naše návštěvníky,“ sdělil Michal Bedřich ze zámku Mitrowitz. Připomněl, že jde o uzavřený areál v zámeckém parku, kde je také občerstvení. „Rádi bychom dokončili dětské hřiště. Také připravujeme možnost zapůjčit si u nás elektroloď k projížďkám,“ přidal další informaci.

V Českých Budějovicích zaujaly možnosti plavby ze Slepého ramene Malše. „Od letoška chceme postavit nové, pohodlnější molo. Ukázalo se také, že je zájem o večerní vyjížďky po vodě. Proto prodloužíme čas na večerní plavbu,“ řekla Jirásková. V minulém roce se večer jezdívalo pouze po dohodě. Rozšíří se zřejmě i nabídka lodí a k zapůjčení budou nově paddleboardy. „Jistě městu prospěje, když budou České Budějovice známé i jako místo soutoku Malše a Vltavy. Vždyť to je docela výjimečný jev,“ konstatovala.

Michaela Jirásková také upozornila, že i letos se v hlubockém přístavu uskuteční start sezony na vltavské vodě v této oblasti. Nabízí se polovina května, termín však ještě definitivní není.

V rámci Stezky řeky Vltavy je možné se plavit z centra Českých Budějovic od Lannovy loděnice přes Hlubokou nad Vltavou do Týna nad Vltavou a dále při odbočce proti proudu Lužnice do Kolodějí nad Lužnicí s nově zrekonstruovaným zámkem Mitrowicz. Zatím poslední dokončená plavební komora na Vltavě v Hněvkovicích pak umožňuje plavbu po téměř 100 kilometrů dlouhé vodní cestě z Českých Budějovic až do Týna nad Vltavou a dále na Orlík. Na malých lodích je ovšem možné doplout přes Prahu a Mělník až do Hamburku.

autor: Tisková zpráva